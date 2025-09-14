זירת החיסול בדוחא ( צילום: סעיף 27א )

חבר הקבינט השר אבי דיכטר, לשעבר ראש השב"כ, התייחס לניסיון החיסול של בכירי חמאס בקטאר - חיסול שעדיין לא ברור אם הצליח. הוא הביע אופטימיות מכך שהבכירים שהיו על הכוונת טרם הופיעו בציבור.

"אין לי מודיעין שאומר מי נהרג ומי חי אחרי התקיפה בקטאר, ולכן הדרך שלי להבין היא דרך הסימנים האחרים", הוא אמר בריאיון שהעניק היום (ראשון) לתכנית 'פתחי וזמרי בעם' ברדיו גלי ישראל, ופירט: "מדובר בתקיפה של המפקדה הבכירה ביותר של בכירי חמאס בחו"ל. "אם נלך להלוויה ביום שישי, שתי הדמויות הבכירות ביותר של חמאס הגיעו מטורקיה, ואתה שואל את עצמך איך זה שאף אחד מהדמויות הבכירות של חמאס בקטאר לא הגיע להלוויה...?" כשנשאל בידי המראיין, יותם זמרי, שנתניהו רמז אתמול לכאורה לכישלון החיסול, השיב השר דיכטר: "זו פרשנות לדברי ראש הממשלה. אנחנו ניזונים מרסיסי מידע, יכול להיות שהם נפגעו, יכול להיות שהם נפצעו". זה הפתק שהניחו נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני בכותל המערבי דוד הכהן | 16:34 לדבריו, "העובדה שיש ערפל כבד מאוד מזה ימים אחרי התקיפה - מלמדת שיכול להיות שיש דברים שלא נעימים להם".

חליל אל חיה בהלווייתו של איסמעיל הניה ( צילום: khamenei.ir )

מוקדם יותר היום התבטא ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, בריאיון לאל-ג'זירה הקטאריתף כי הוא "מצטער" על מות בנו של מנהיג חמאס בעזה חליל אל-חיה כתוצאה מהתקיפה הישראלית בקטאר.

אולמרט התבטא כי "ילד לא צריך להיות קורבן, ואשתו גם נפגעה. אנחנו נלחמים בטרור והם ייענשו כשיגיע הזמן, אבל המשפחה היא סיפור אחר".

ראש הממשלה לשעבר הוסיף וביקר את עצם התקיפה של בכירי חמאס בקטאר: "הרג צוות המו"מ משמעותה שאתה לא רוצה משא ומתן ולא רוצה את שחרור החטופים".

אולמרט ביקש להדגיש: "כל אנשי חמאס צריכים להיענש, אבל התקיפה בדוחא לא הייתה במקום ובזמן המתאימים".

כזכור, לאחרונה עורר אולמרט סערה לאחר שתקף בראיון ל'גרדיאן' הבריטי את התוכנית להקמת "עיר הומניטרית" ברפיח, וכינה אותה "מחנה ריכוז". לדבריו, הכנסת הפלסטינים בכפייה לעיר ההומניטרית תהווה "טיהור אתני".

"זה מחנה ריכוז, אני מצטער", אמר אולמרט. "אם הם יגורשו לאותה 'עיר הומניטרית', אז אפשר להגיד שזה חלק מהטיהור האתני. זה עדיין לא קרה".

לדבריו, זו "פרשנות בלתי-נמנעת לכל ניסיון ליצור מחנה למאות אלפי אנשים. כשבונים מחנה ל'ניקוי' יותר מחצי מעזה, אז ההבנה הברורה מאליה היא שזו לא על מנת להציל פלסטינים. זה כדי לגרש אותם, לדחוף אותם ולזרוק אותה החוצה. אי אפשר להבין את זה אחרת".