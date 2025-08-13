הקצין חושף: חמאס נערך חודשים למלחמה – ישראל לא עצרה

המנהרה בה שהה סוינוואר ברצועה

בראיון לערוץ 7, חושף ניצב משנה בדימוס אבי וייס, שחוקר לעומק את כשלי מערכת הביטחון לקראת אירועי ה-7 באוקטובר, כיצד הצליח חמאס להיערך למלחמה חודשים ואף שנים מראש – מתחת לרדאר הישראלי. לדבריו, הארגון לא הסתפק בתכנון צבאי אלא בנה גם מערך לוגיסטי ואזרחי עצום, שאפשר לו לנהל לחימה ממושכת למרות המצור.

וייס פותח בסקירה היסטורית של "פקודת המלחמה" של חמאס – שבישראל כונתה "חומת יריחו" ובחמאס "מבול אל-אקצא". לדבריו, הפקודה נכתבה כבר ב-2018, עודכנה ב-2022 (עדכון שדלף לידי המודיעין הישראלי אך לא טופל כראוי), ושוב במחצית 2023. לצד הפקודות המבצעיות והמודיעיניות, הייתה גם "פקודת היערכות אזרחית" – מסמך פחות מוכר, שעסק בצבירת מזון וציוד בהיקפים עצומים לקראת עימות ממושך.

פיר מנהרה שבה שהו חטופים ונחשפה על ידי הלוחמים במהלך מלחמת חרבות ברזל ( צילום: דובר צה"ל )