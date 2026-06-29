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LIVE"זעקה גדולה ומרה": החלה עצרת המחאה בבני ברק בהשתתפות גדולי התורה | צפו

הערב החלה עצרת מחאה של בני התורה הספרדים בבני ברק בהובלת הראשון לציון הרב יצחק יוסף נגד מעצר תלמידי ישיבות | "צריך לבכות ולצעוק, אבל לא לחסום כבישים. לא לעשות דברים שהם לא ברוח התורה", אמר הרב שבתי לוי במהלך העצרת (בארץ)

9תגובות

ב החלה הערב (שני) לעצרת בני התורה הספרדים נגד מעצר והשלכתם לכלא הצבאי.

העצרת מתקיימת על פני הרחובות אשל אברהם והרב רבינוב בבני ברק. בראש העצרת יעמוד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כשלצידו ישתתפו גדולי ישראל, ראשי ישיבות ומנהיגי קהילות.

ממראות המחאה
ממראות המחאה

במהלך העצרת אמר הרב שבתי לוי, רב שכונת 'רמת אהרן' וראש מוסדות 'הליכות משה': "צריך לבכות ולצעוק זעקה גדולה ומרה, אך אין לחסום כבישים ולעשות דברים שהם לא כרוח התורה".

זקן חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה, חבר ה'מועצת' הגאון רבי שלמה מחפוד והראב"ד הגאון רבי ניסים בן שמעון פרסמו מוקדם יותר היום קריאה מיוחדת להשתתף בעצרת.

ממראות ההתארגנות לעצרת

תחת הכותרת ''לך כנוס את כל היהודים'', כתבו גדולי ישראל: "בשל המצב הקשה השורר בארצנו, ובשל גזרות השמד הרוחני המאיימות על בחורי החמד ואברכי הכוללים, וכבר אמרו חכמים גדול המחטיאו יותר מן ההורגו".

"ועקב ביזיון הקודשים אשר נכלאים, בחורי חמד ועמלי תורה, בבתי כלא מטונפים בזוהמת תאוות העולם ביד אדונים קשים ואכזריים בסיבת היותם לומדים תורה כאן בארץ הקודש, אוי לאוזניים שכך שומעות, אוי לעיניים שכך רואות, אוי לנו שכך עלתה בימינו, ובשל חובת המחאה המוטלת על כל איש ואיש מישראל שיראת ה' נגעה בליבו שלא נתפס ח"ו על עוון אנשי הדור.

"הננו קוראים בזאת לכל בני התורה, אברכים ובני הישיבות הי"ו, וכל אחד ואחד מישראל שיראת ה' בליבו, לבוא ולהשתתף בעצרת הענק ברחובה של עיר הקודש בני ברק, על פני הרחובות אשל אברהם ורבינוב. ביום שני י"ד בתמוז בשעה 21:30. חובה קדושה על כל אחד ואחד להשתתף. איש בל יעדר".

בני ברקגיוס חרדיםמועצת גדולי התורהעצרתגל מעצרים

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0 תגובות

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8
בואו נתאחד כולנו בתפילה ובמחאה, זה לא זמן לשבת בבית. הקב"ה יראה את האחדות שלנו ויעזור.
פיני
7
אל תחשבו פעמיים תבואו זה בשביל העתיד שלנו בשביל תלמידי הישיבות האלה שצריכים לדעת שלא שכחנו אותם
טל
6
מדוע לא עושים את הכנס מול בתי המשפט לאור יום ולא בלילה. כדי להראות את אי קבלת השיפוט שלהם על ידי רוב העם.
מדוע
5
מה אני אגיד לכם, אנחנו עוברים ימים לא פשוטים בכלל. רק ביחד נצליח להזיז משהו, אז נתראה שם הערב.
עידו
4
כל יהודי הוא חלק מהגוף הזה, ואם אחד חסר הכל מרגיש אחרת. האחדות שלנו היא התשובה הכי טובה לכל הניסיונות של החוץ. כולנו באים, מלוכדים ומחוזקים.
שמואל
3
וואלה, היו שנים שהייתי קצת רחוק מהקלפי, לא יודע אם זה באמת ישנה. אבל כשרואים מה שעושים לבחורים שלנו, זה מחזיר אותי ישר אחורה. מרגיש שחייבים לחזור הביתה, אין ברירה אחרת
אבנר
ואם תצביע מה זה יעזור? אולי לאריה דרעי שימנו את בנו יענקי ליו"ר קק"ל
שיבי
2
באתר אמס יש שידור חי
נתנאל
1
תראו, אנחנו כל כך צריכים אחדות עכשיו, זה זועק לשמיים. אם רק היו מצליחים לחבר את כולם בחזרה הביתה, זה היה נותן לנו כוח מטורף. אריה, אולי זה הזמן לעשות צעד כזה, בשביל כולנו?
יוסי

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