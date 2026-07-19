לוחמי האש בשריפה בחוות גלעד - צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל לוחמי האש בשריפה בחוות גלעד | צילום: צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:15

אסון כבד פקד את היישוב חוות גלעד בשומרון במהלך השבת האחרונה, כאשר שריפת ענק פגעה ביישוב והרסה 13 בתי מגורים כליל. לוחמי האש ממחוז יהודה ושומרון עדיין פועלים בזירה, בעוד שצוות חקירה מיוחד של כבאות והצלה, משטרת ישראל וצה"ל קבע כי מקור השריפה הוא בדל סיגריה שהושלך לצידי הכביש.

השריפה פרצה בשעות הצהריים של שבת סמוך לשכונת מצפה ישי ביישוב קדומים. הלהבות, שנעזרו ברוחות עזות שנשבו באזור, נעו במהירות בלתי רגילה לעבר חוות גלעד הסמוכה. תוך זמן קצר טיפסה האש לקו הבתים הראשון של היישוב, כשהיא מכלה כל מה שנקרה בדרכה. על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו, 24 בתים נפגעו בשריפה, מתוכם 13 נשרפו כליל. בנוסף, מחסן עצים עלה באש ונהרס כליל. כוחות הביטחון פינו במהירות את כל תושבי היישוב מבתיהם.

השריפה בחוות גלעד - צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל השריפה בחוות גלעד | צילום: צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:14

באירוע פעלו 41 צוותי כיבוי בסיוע חוצה מחוזות, עשרה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" ומסוק של המערך האווירי של משטרת ישראל עם מחלצי יחידת להבה, היחידה הלאומית לחילוצים מיוחדים. כמו כן פעלו במקום כלים מכניים הנדסיים ומיכליות מים של צה"ל, ושוטרי מרחב שומרון של מחוז שומרון ויהודה.

במהלך המאבק הממושך בלהבות נפצעו שני לוחמי אש – אחד באורח בינוני ואחד באורח קל – שפונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. בנוסף, תושב המקום נפגע באורח קל לאחר שהתעלף כתוצאה מהאירוע.

הנזק לרכוש היה כבד במיוחד: כבאית אחת עלתה באש ונשרפה כליל, ורכב כיבוי ממוגן ירי נוסף ספג נזק קשה ביותר עקב קרינת החום העצומה בזירה.

השריפה בחוות גלעד ( צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל )

השריפה בחוות גלעד ( צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל )

השריפה בחוות גלעד ( צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל )

תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש הורכב צוות חקירה מיוחד של חוקרי שריפות מכבאות והצלה לישראל, חוקרי מחוז שומרון ויהודה של המשטרה וצה"ל. מסקנת החקירה היא שמדובר במוקד שריפה אחד, בו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה.

טפסר ציון שנקור, מפקד מחוז יהודה ושומרון, מסר: "מדובר בשריפה משמעותית שנעה במהירות, בקצב אש בלתי רגיל והיא זו שגרמה לתוצאות אלו. עם קבלת הדיווח על השריפה, ומתוך הכרת השטח ותנאי מזג האוויר הזנקנו למקום כוחות רבים מכל רחבי הארץ, ובהם גם סיוע אווירי משמעותי".

שנקור הוסיף כי "נציב כבאות והצלה לישראל רב טפסר אייל כספי הגיע יחד איתי למקום האירוע, ועמד מקרוב אחר פעולות הכיבוי, והוביל את הערכות המצב. לוחמי האש והמתנדבים, יחד עם השותפים מצה"ל, משטרת ישראל, והמועצה האזורית שומרון פעלו יחד להשגת שליטה על האש, פינוי התושבים בבטחה, ולחקירת השריפה".

השריפה בחוות גלעד ( צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל )

השריפה בחוות גלעד ( צילום: קובי ריכטר / כבאות והצלה לישראל )

בין הנפגעים הקשים מהשריפה נמנית יעל שבח, אלמנתו של הרב רזיאל שבח הי"ד שנרצח בפיגוע ירי בינואר 2018. ביתה של שבח, אשת תקשורת ופובליציסטית מוכרת, נשרף כליל במהלך השבת.

עם צאת השבת שיתפה שבח את עוקביה ברשתות החברתיות: "אין לי מה לומר ואין לי בית. תודה לכולם על הדאגה".