אשתו של הרצי הלוי: הוא נישק את המזוזה ואמר לי - "עזה תיחרב"

שרון הלוי, רעייתו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, התראיינה היום (חמישי) בפודקאסט 'ובחרת בחיים' של תומר זיסר, אלמנתו של עילי זיסר שנפל בטבח שמחת תורה - והתראיינה לראשונה אי פעם.

בין היתר סיפרה על מה שחוותה מקרוב באותו בוקר, שבו מחבלי החמאס פשטו על יישובי עוטף עזה. "באותו בוקר ארור", כך שיתפה, "הוא הבין שזו מלחמה, אני עוד לא הבנתי.

"הוא יצא מאוד מוקדם, זאת אומרת הרבה לפני השעה שבע; הוא רק נישק את הילדים מהר. כשהוא לקח את התפילין היה צונח לי הלב. ידעתי שהוא לא חוזר. כי תפילין מניחים כל בוקר והוא צריך אותן.

"ואז הוא נישק את המזוזה, ואמר לי - עזה תיחרב. אלה המילים שהוא אמר. לא מזמן הזכרתי לו את זה, כי אנחנו מתחילים קצת לעבד, והוא לא זכר שהוא אמר את זה. ואני נורא נבהלתי כשהוא אמר את זה כי ידעתי שזה נכון".

שרון הוסיפה וקראה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לדבריה, "אני יכולה לומר עליו (על הרצי) שלא היה יום אחד בחיים שלו שבו הוא היה זחוח או זלזל במשהו, ואני מאוד מקווה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית ושהילדים שלי והנכדים שלי לא ילמדו על העבודות מסתם איזה פוש.

"באמת זה חשוב בשביל הלמידה, להמשיך קדימה, לא בשביל האשמות. אבל אני מבקשת סליחה כי הוא היה על הכיסא הזה. ועילאי ועוד רבים אחרים נהרגו במשמרת שלו".