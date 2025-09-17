שנה למתקפת הביפרים הקטלנית: התזכורת של דובר צה"ל לחיזבאללה

ביפר ( צילום: שאטרסטוק )

דובר צה"ל בערבית סא"ל אביחי אדרעי פרסם היום (רביעי) ציוץ ברשת X שבו התייחס למתקפת הביפרים הקטלנית ששינתה את פני המערכה בלבנון בדיוק לפני שנה - ב-17 בספטמבר 2024.

הוא צייץ את התאריך הלועזי בצורת ביפרים וכתב: "לא משנה כמה התקשורת הכושלת של חיזבאללה תנסה להפוך תבוסה לניצחון וכישלון להישג, התמונות, האירועים וההתפתחויות שאירעו לאחר מכן (אחרי מתקפת הביפרים) יישארו העדות הטובה ביותר לאמת פשוטה: "חיזבאללה גרר את לבנון, באמצעות החלטותיהם של מנהיגיו האנוכיים, למלחמת תמיכה עם דאע"ש הרצחני, הגוזל והמזוהה עם חמאס, והפך את העניינים על פיהם".

מוקדם יותר הבוקר הפיץ ארגון טרור חיזבאללה סרטון מיוחד בשם "התאוששנו" (تعافينا), שישודר הערב בערוץ "אל-מנאר". הסרטון מהווה פרק מיוחד לציון השנה הראשונה ל"פשע פיצוץ מכשירי הזימונית והאלחוט".

הוא מציג סיפורי גבורה, אומץ לב, התאוששות וצמיחה, כלשון מנסחיו, ומבקש לשדר מסר של חוסן ותקווה. הסרטון מדגיש: "למרות הפצעים, למרות הסבל, למרות העייפות - נמשיך את הדרך, בעזרת האל". הוא קובע כי למרות הכוונה "להרוג 4,000 איש בדקה אחת", רוח הארגון "אינה נשברת".

לא קשה לשים לב שמי שנפקד מהסרטון זה מנהיג חיזבאללה הנוכחי נעים קאסם, שכנראה לא ממש פופולרי, בטח לא בצילו של חסן נסראללה.