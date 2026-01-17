כיכר השבת
ברקע המתיחות מול איראן

למנהיג חיזבאללה נמאס מהתקיפות הישראליות: "לא יכול להימשך. נגן על עצמנו"

לאחר שחמינאי תקף את הנשיא טראמפ וקרא לו פושע, גם מנהיג חיזבאללה מצטרף לקריאות ותוקף את ארצות הברית ואת הנשיא טראמפ, כאשר במקביל הוא מעביר מסר לישראל, כי התקיפות בלבנון לא יעברו בשתיקה (חדשות, העולם הערבי)

נעים קאסם המזיע נואם (צילום: תקשורת איראנית)

ברקע המתיחות הקשה מול איראן, מנהיג  נעים קאסם, נאם מוקדם יותר היום כנגד התקיפות של הצבא הישראלי נגד יעדי חיזבאללה.

לדברי קאסם: "הצבא הישראלי לא יכול להמשיך לתקוף ב, יש לנו את כל הזכויות כדי להגן על עצמנו מפני התקיפות", כאשר לאחר מכן הוא ביקש מהמדינות שערבות להסכם להתערב לטובת לבנון ונגד ישראל.

לגבי ההתפרקות מנשק, אמר מנהיג חיזאללה: "לא נתפרק, יש לנו את הזכות להגן על עצמנו, אנחנו לא נכנע לדרישות הללו ומנגד לא נקבל את המשך התקיפות של ישראל מבלי לעשות כלום, אנחנו נציב גבולות ברורים".

קאסם אף לא בחל בלתקוף את ואמר: "האיומים של ארה"ב וישראל על איראן בשל המחאות שמתקיימות במדינה הם אסון וחוצפה, הנשיא האמריקני מתערב בכל דבר בעולם".

עוד תקף את טראמפ ואמר: "טראמפ רוצה לעצור את החיים שלנו, את הרצון האיסלאמי בחיים דמוקרטיים, איסלאמיים וחופשיים, ואת כל זה הוא עושה בשל התאווה שלט לכסף ונפט".

" וטראמפ", הוסיף קאסם: "מנסים להעניש את הרפובליקה האיסלאמית ולהחליש אותה. הכל כדי להשיג את המטרה שהציבו לעצמם והיא להרוס את הרפובליקה האיסלמית מבפנים".

חתיחת חמוררר יאללה לך לעשות החמוצים שלך בסוף יתקפו אותך ואת חמינאי ואתה תמצא את עצמך ב...☠️💀👹🔥 תעזוב בשקט את בנימין נתניהו ואת טראמפ פלצןן😬🙂‍↔️🤮
שירה✌🏻
לנצל את ההזדמנותולתקוף את חיזבאללה בכל הכוח רק ככה יכנסו הפרסים לסיפור ואז יחטפו סוף כל סוף . לפני שטראמפ מכריז על חמינאי כמנהיג נהדר כמו שושה לטורקי הנהדר.
יעלונה

