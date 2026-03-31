חיזבאללה שיגר היום מספר רקטות על היישובים בקו העימות בצפון, אחת הרקטות פגעה פגיעה ישירה וגרמה לפציעתו של אדם בן 56 | צפו ברגע הפגיעה הישירה במושב (חדשות בארץ)

רגע הפגיעה באביבים (צילום: מצלמת אבטחה, יואל בטיטו)

במושב אביבים במועצה אזורית מרום הגליל, נפל הים טיל ששוגר על ידי ופגע במקום פגיעה ישירה, אדם נפצע באורח בינוני.

כונני החירום העניקו טיפול רפואי ומפנים לבי"ח זיו, פועל בן 56 במצב בינוני, עם פציעה בגפיים מרסיס.

חובש רפואת חירום במד"א מאיר ביטון, סיפר: "הגענו לפועל וראינו אותו שוכב כשהוא בהכרה וסובל מפציעה בגפיים תחתונות. הוא סיפר לנו שבמהלך עבודתו באתר בנייה הוא נפגע מרסיס. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו בינוני".

מדוברות מועצה אזורית מרום הגליל נמסר: בדקות האחרונות התקבלה ידיעה על פגיעה במושב אביבים. כוחות הביטחון וצוותי החירום של המועצה נמצאים במקום. פצוע אחד במקום ומטופל ע"י צוותים רפואיים. פרטים נוספים בהמשך

סתם קשקוש של טיל, אצלנו נפל מצרר וריסק חצי שכונה.
