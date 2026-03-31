במושב אביבים במועצה אזורית מרום הגליל, נפל הים טיל ששוגר על ידי חיזבאללה ופגע במקום פגיעה ישירה, אדם נפצע באורח בינוני.

כונני החירום העניקו טיפול רפואי ומפנים לבי"ח זיו, פועל בן 56 במצב בינוני, עם פציעה בגפיים מרסיס.

חובש רפואת חירום במד"א מאיר ביטון, סיפר: "הגענו לפועל וראינו אותו שוכב כשהוא בהכרה וסובל מפציעה בגפיים תחתונות. הוא סיפר לנו שבמהלך עבודתו באתר בנייה הוא נפגע מרסיס. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו בינוני".

מדוברות מועצה אזורית מרום הגליל נמסר: בדקות האחרונות התקבלה ידיעה על פגיעה במושב אביבים. כוחות הביטחון וצוותי החירום של המועצה נמצאים במקום. פצוע אחד במקום ומטופל ע"י צוותים רפואיים. פרטים נוספים בהמשך