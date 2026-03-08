עשרות מתו: רקטה של חיזבאללה פגעה בלול תרנגולות בצפון | תיעוד

הירי מכיוון חיזבאללה - מבצע שאגת הארי: המשטרה מעדכנת לפני זמן קצר (ראשון), כי במהלך הלילה התקבל דיווח אודות פגיעת רקטה בלול תרנגולות באזור הגליל המערבי. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק רב למבנה ולציוד במקום, ומתו תרנגולות בלול.

שוטרי המחוז הצפוני וחבלני משטרת ישראל הגיעו לזירה עם קבלת הדיווח, סרקו את השטח ופעלו לאיתור ולנטרול פריטי האמל״ח בזירה, לצד בידוד המקום לשמירה על שלום הציבור.

"משטרת ישראל קוראת לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות מצילות חיים, להימנע מהגעה לאתרי נפילות ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים, בפריטי אמל״ח או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את עבודתם", נמסר מהמשטרה.

עוד נמסר: "בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה במספר 100. לקבלת מידע ניתן לפנות למוקד המידע של המשטרה במספר 110. משטרת ישראל ערוכה ופרוסה בכלל הגזרות ותמשיך לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הציבור".