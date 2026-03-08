כיכר השבת
נגרם נזק רב

עשרות מתו: רקטה של חיזבאללה פגעה בלול תרנגולות בצפון | תיעוד

הירי של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר הצפון: המשטרה מעדכנת הבוקר, כי רקטה פגעה ישירות בלול תרנגולות באזור הגליל המערבי ונגרם נזק רב במקום ומספר תרנגולות מתו כתוצאה מהפגיעה (חדשות מלחמה)

2תגובות
הרקטה שפגעה בלול (צילום: דוברות המשטרה )

הירי מכיוון - מבצע שאגת הארי: המשטרה מעדכנת לפני זמן קצר (ראשון), כי במהלך הלילה התקבל דיווח אודות פגיעת רקטה בלול תרנגולות באזור הגליל המערבי. כתוצאה מהפגיעה נגרם נזק רב למבנה ולציוד במקום, ומתו תרנגולות בלול.

שוטרי המחוז הצפוני וחבלני משטרת ישראל הגיעו לזירה עם קבלת הדיווח, סרקו את השטח ופעלו לאיתור ולנטרול פריטי האמל״ח בזירה, לצד בידוד המקום לשמירה על שלום הציבור.

"משטרת ישראל קוראת לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות מצילות חיים, להימנע מהגעה לאתרי נפילות ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים, בפריטי אמל״ח או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות הביטחון וההצלה לבצע את עבודתם", נמסר מהמשטרה.

עוד נמסר: "בכל אירוע חריג יש לדווח למוקד החירום של המשטרה במספר 100. לקבלת מידע ניתן לפנות למוקד המידע של המשטרה במספר 110. משטרת ישראל ערוכה ופרוסה בכלל הגזרות ותמשיך לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הציבור".

הרקטה שפגעה בלול (צילום: דוברות המשטרה )
הרקטה שפגעה בלול (צילום: דוברות המשטרה )
הרקטה שפגעה בלול (צילום: דוברות המשטרה )
הרקטה שפגעה בלול (צילום: דוברות המשטרה )
הרקטה שפגעה בלול (צילום: דוברות המשטרה )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
גניבת דעת
איווט האיום דוברמן
1
אלו התרנגולות ילכו למיתה ואנחנו נכנס לחיים ושלום. אמן.
מבצע כפרות

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר