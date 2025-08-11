כיכר החטופים, ( צילום: ישראל כהן )

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ובכירים מהמגזר העסקי נפגשו היום (שני) עם נציגים ממטה משפחות החטופים, ברקע קריאתו של המטה להשבית את המשק ביום ראשון הקרוב.

בתום הפגישה הודיעו הצדדים כי ההסתדרות לא תצטרף לשביתה באופן מאורגן, אך תתמוך בגילוי סולידריות מצד עובדים ועובדות שיבחרו לקחת חלק במחאה. בהודעה מטעם מטה המשפחות נמסר כי בר-דוד והמעסיקים הביעו תמיכה במאבק להשבת החטופים ובחיזוק המשפחות. יחד עם זאת, יו"ר ההסתדרות הסביר כי שביתה כללית כעת עלולה להסיט את הדיון הציבורי מהנושא המרכזי – החזרת החטופים – לעבר מחלוקות פוליטיות. לדבריו, "אם הייתי יודע ששביתה, לא של יום אחד אלא יותר, תסיים את העניין, תפסיק את המלחמה ותחזיר אותם, הייתי הולך על זה בכל הכוח. למרות שהלב שלי מתפוצץ מעצבים – אין לזה תוחלת בשלב הזה". שתי תאונות קשות בבקעת הירדן: מותה של נערה בת 17 נקבע במקום קובי רוזן | 16:41 בר-דוד הוסיף כי אף שההסתדרות לא תוביל את המהלך, הוא קורא להנהלות החברות ולוועדי העובדים לאפשר לכל עובד המעוניין להשתתף באירועי המחאה ביום ראשון לעשות זאת בהתאם למצפונו, תוך שמירה על זכויותיו במקום העבודה.

יו"ר ההסתדרות- ארנון בר דוד ( צילום: תומר נאוברג- פלאש 90 )

מסביבת יו"ר ההסתדרות נמסר כי בר-דוד ביקש לפגוש את המשפחות כדי להסביר את החלטתו להימנע משביתה כללית, הביע את חששו כי כניסת ההסתדרות בתזמון הנוכחי תסיט את השיח הציבורי סביב השבת החטופים לכיוונים פוליטיים: "אם הייתי יודע ששביתה, לא רק של יום אחד אלא יותר, תסיים את העניין – תפסיק את המלחמה ותחזיר את החטופים, הייתי הולך על זה בכל הכוח. לצערי, ולמרות שהלב שלי מתפוצץ מעצבים, אין לזה תוחלת".

על אף שההסתדרות לא תצטרף באופן מאורגן לשביתה, יו"ר ההסתדרות התחייב שיקרא להנהלות ולוועדי העובדים לאפשר לכל העובדים שמעוניינים להשתתף באירועי המחאה ובעצרת ההזדהות שמתוכננים ל-17/8 לפעול לפי צו ליבם, מבלי לפגוע בזכויותיהם כעובדים".

בנוסף, יו"ר ההסתדרות ובכירי המגזר העסקי התחייבו לתמוך ככל שניתן ולסייע בהפניית משאבים להמשך פעילות מטה המשפחות. כמו כן, יו"ר ההסתדרות העמיד לרשות המטה והמשפחות את מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים, עמיחי סטינגר, ואת הצוות הלוגיסטי מבצעי של ההסתדרות לכל סיוע ופעילות, ללא הגבלת זמן.