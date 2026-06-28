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תיעוד דרמטי חדש ממצלמות האבטחה חושף את עוצמת הפיצוץ הקטלני שאירע הבוקר (ראשון) בחולון, בו חוסל גבר כבן 30 המוכר למשטרה. בסרטון נראה חניון כלי רכב ציבורי כאשר לפתע נשמע פיצוץ עז וישיר המרעיד את האזור כולו.

מעוצמת הפיצוץ, חלקי פח וחלקי חילוף של הרכב עפו לגובה רב באוויר, ותוך שניות בודדות מיתמר עשן סמיך המכסה את כלי הרכב שחנו בסמוך. בשניות שלאחר מכן נראית אש גדולה האוחזת ברכב ומכלה אותו לחלוטין. עוברי אורח שהיו במקום נראים כשהם נמלטים בבהלה, ורכבים שהיו בקרבת מקום מנסים להתרחק מהזירה. האירוע התרחש בשעה 11:59 ברחוב הלוחמים בחולון, באזור הומה אדם ובשעת צהריים עמוסה. כוחות הצלה ורפואה רבים, ביניהם צוותים של מגן דוד אדום ואיחוד הצלה, הוזעקו למקום בעקבות דיווחים רבים של אזרחים ששמעו את הפיצוץ ממרחק רב. פראמדיק מד"א שלום בן דוד וחובש רפואת חירום שלומי ואקנין מיחידת האופנועים, שהגיעו ראשונים לזירה, תיארו את הסצנה הקשה: "קיבלנו דיווח על פיצוץ, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש. נהג הרכב שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו במהירות לבית החולים כשמצבו קשה".

זירת הפיצוץ בחולון ( צילומסך )

( צילום: דוברות מד"א )

למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, נאלצו החובשים לקבוע את מותו של הגבר במקום לאחר שנפגע בצורה אנושה ולא הראה סימני חיים. כוחות משטרה גדולים, בליווי מעבדה ניידת של חוקרי המז"פ וחבלנים, סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים.

החשד המרכזי הוא שמדובר במטען חבלה רב-עוצמה שהוצמד לכלי הרכב על רקע סכסוך פלילי בין עבריינים. מדוברות המשטרה מסרה כי החוקרים בוחנים את נסיבות הפיצוץ ומנסים לקבוע את זהות המעורבים בחיסול.

האירוע בחולון מצטרף לשורה של פיצוצי רכב שפקדו את המרכז בתקופה האחרונה. מוקדם יותר הבוקר, גבר כבן 40 נהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו, כאשר פצוע נוסף פונה עצמאית למרכז הרפואי וולפסון.

השימוש במטעני חבלה בלב שכונות מגורים וחניונים ציבוריים הפך בשנים האחרונה לאיום ממשי על ביטחון הציבור בישראל, במסגרת מאבקי הכוח בעולם התחתון. פגיעה כזו, המתרחשת בצהרי היום ובמקום ציבורי, נושאת עמה סיכון גבוה לפגיעה בחפים מפשע אשר נמצאים במקרה במסלול הפיצוץ.

חוקרי היחידה המרכזית של המשטרה בודקים כעת את מצלמות האבטחה הנוספות ברחובות הסמוכים כדי להתחקות אחר תנועותיו של הקורבן לפני הפיצוץ, ולנסות לגלות מי הטמין את המטען או הפעיל אותו מרחוק, במטרה להביא למעצרם של המעורבים בחיסול המהדהד.