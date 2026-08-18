אסון בעיר חולון: אישה נספתה למוות בשריפה שפרצה בבוקר

אסון כבד התרחש הבוקר (שלישי) בחולון, כאשר אישה כבת 40 נספתה למוות בשריפה שפרצה במבנה ברחוב האורגים. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה במקום, לאחר שחולצה מהמבנה הבוער במצב אנוש.

השריפה פרצה בשעה 06:09 בבוקר, כאשר דיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על אש במבנה ברחוב האורגים. מיד עם קבלת הדיווח הוזנקו למקום צוותי כיבוי והצלה, שנאלצו להתמודד עם עשן כבד ולהבות שפרצו מהמבנה.

לוחמי האש פעלו במספר גזרות עבודה במקביל לפעולות הכיבוי, תוך ביצוע סריקות נרחבות במבנה לשלילת לכודים נוספים. במהלך פעולות החילוץ, הצליחו הכבאים לחלץ את האישה מהמבנה הבוער והעבירו אותה לטיפול צוותי מד"א שהמתינו בחוץ.

פראמדיקים במד"א ליאור פז ועומרי ויקסלבאום תיארו את הרגעים הקשים: "כשהגענו למקום ראינו עשן רב ולהבות. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש הם חילצו אלינו אישה כבת 40 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם כוויות ושאיפת עשן".

הפראמדיקים הוסיפו: "ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה. צוותי מד"א נוספים מאבטחים את פעולות הכיבוי וערוכים להעניק טיפול רפואי ולסייע במידת הצורך".

ממערך כבאות והצלה נמסר כי בשעת האירוע פעלו במקום כשישה צוותי כיבוי וחילוץ. הכוחות פעלו במספר גזרות עבודה במטרה לתחם את האש, לסרוק את המקום לשלילת לכודים נוספים ולכבות את השריפה במתחם.

בעקבות האירוע הטרגי, זומן חוקר דליקות למקום לבחינת נסיבות פרוץ הדליקה. החוקר יבצע בדיקות מקיפות במטרה לקבוע את מקור השריפה ואת הנסיבות שהובילו לאסון הקשה.