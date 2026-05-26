בשורה דרמטית לתושבי הצפון: התרעה מקדימה חדשה על ירי

מפקד פיקוד העורף מסר כי החל מהיום תופץ הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון | זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק | שדרוג משמעותי ביכולות ההתרעה (צבא וביטחון)

יירוטים בצפון, אילוסטרציה (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

החל מהיום (ג') ייכנס לתוקף שדרוג משמעותי במערכות ההתרעה של פיקוד העורף: לראשונה, הציבור יקבל התרעה מקדימה על ירי רקטות וטילים מ - עוד לפני הפעלת צופרי האזעקה הרגילים.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הבהיר כי "מתוך מחויבות עמוקה לביטחון האזרחים ולשיפור יכולת ההתגוננות, השלמנו תהליך מקצועי שנועד לספק הנחיה מקדימה גם על ירי משטח לבנון. מטרת המהלך היא לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת התרעה".

זמני היערכות משתנים לפי מרחק

על פי ההנחיות החדשות, זמן ההיערכות שתספק ההתרעה המקדימה יהיה קצר באופן יחסי וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי:

  • בקו העימות - כשניות ספורות לפני הפעלת התרעה
  • במרחב הצפון - עד כדקה לפני הפעלת התרעה
  • ביתר איזורי הארץ - עד כשתי דקות לפני הפעלת התרעה

ההתרעה תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי של פיקוד העורף (CB), בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של פיקוד העורף.

זירת נפילה של טיל בצפון (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

הנחיות פעולה לציבור

עם קבלת הנחיה מקדימה על ירי מלבנון, על האזרחים להתקרב למרחב מוגן, כך שבעת הפעלת ההתרעה ניתן יהיה להיכנס אליו בהתאם לזמן ההתגוננות באזורם.

יודגש כי יהיו מקרים בהם תופעל התרעה ללא הנחיה מקדימה. כמו כן, יתכנו מקרים בהם תתקבל הנחיה מקדימה אך לא תופעל התרעה (אזעקה).

המהלך מתאפשר בעקבות שדרוג נרחב של מערכות הגילוי וההתרעה הצה"ליות, לצד העובדה כי מרבית הירי מבוצע כעת מטווחים מרוחקים יותר בעומק לבנון. מצב זה מאפשר למערכות המכ"ם לזהות את האיומים בשלב מוקדם משמעותית.

בנימין נתניהוחיזבאללהלבנוןפיקוד העורףתקיפה בלבנוןרחפן נפץ

