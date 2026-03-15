דובר צה"ל הודיע היום (ראשון) בשעת צהרים באופן רשמי על שינוי בצורת הפעלת "ההנחיה המקדימה" בעת זיהוי שיגורי טילים לישראל. במסגרת השדרוג החדש, שנכנס לתוקף, יצומצמו מצבים שבהם מתקבלות התראות מקדימות לטלפון.

איך זה עובד? בפיקוד העורף הגדילו את אזורי חלוקת הארץ מ-5 אזורים ל-21 אזורים שונים. על פי הערכות, זה יצמצם ב-30 עד 50 אחוזים, התראות מקדימות במקומות שבהם בפועל לא תשמע אזעקה בסופו של דבר.

"במסגרת שיפור מערך ההתרעה לאזרחים, פיקוד העורף משדרג את תהליך הפצת ההנחיה המקדימה לירי טילים מזירות רחוקות באמצעות חלוקה מדויקת יותר של אזורי ההנחיה המקדימה", נמסר היום.

"הדבר נעשה בכדי לצמצם את קבלת ההנחייה המקדימה לאזרחים שאינה רלוונטית עבורם ולאפשר שגרת חירום. נדגיש כי אין שינוי בהנחיות ההתגוננות לאזרח".

בפיקוד העורף ציינו: "עם קבלת ההנחיה המקדימה יש לשפר את המיקום למרחב המוגן המיטבי באזור. במקרה של קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו עד לקבלת הודעת סיום אירוע.

"לכל אורך המלחמה מקיים פיקוד העורף תהליכי למידה והפקת לקחים בהיבט המבצעי והטכנולוגי כשהמטרה העליונה היא הצלת חיים ושמירה על חיי אדם".

בפיקוד העורף הסבירו שאחרי שבועיים של למידה, הצליחו לדייק את המערכת, וכי אין פשרות בכל הקשור לשמירה על חיי אדם. ההנחיה המקדימה תישלח כרגיל לטלפון הנייד והשינוי הוא לטובת המערכת עצמה.