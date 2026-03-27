פיקוד העורף צפוי להודיע היום רשמית על הארכת זמני ההתרעה לשיגורים מלבנון, במהלך פגישה של אלוף פיקוד העורף שי קלפר עם ראשי הרשויות בצפון. המהלך מגיע לאחר בדיקה מקצועית פנימית.

על פי התוכנית המסתמנת, זמן ההתגוננות ביישובי הגדר יוארך מאפס שניות ל-15 שניות, וביישובים סמוכי גדר מ-15 ל-30 שניות. ההסבר למהלך הוא הרחקת חיזבאללה מאזור הגבול והאפשרות לזהות את השיגורים מוקדם יותר, מה שמאפשר להגדיל את חלון הזמן העומד לרשות התושבים.

בחדשות 12 דווח כי בעקבות בדיקה שבוצעה הוקם צוות מומחים חיצוני ופנימי לבחינת הארכת זמן ההתרעה, וכי בפיקוד העורף כבר החלו ליישם הארכה ביישובים מסוימים, עוד לפני ההכרזה הרשמית. עוד פורסם כי קלפר אמר לאחרונה לראשי רשויות שהנושא "מדיר שינה מעיניו", והבהיר כי אם יתברר שניתן לתת יותר זמן, הדבר ייעשה.

אלא שבמקביל לפרסום הזה, ב-ynet דווח על התנגדות חריפה בצפון למתווה המסתמן. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ', תקף את המהלך וטען כי מדובר ב"ישראבלוף מסוכן". לדבריו, הארכת זמן ההתגוננות על הנייר אינה שוות ערך להקדמת מועד ההתרעה בפועל, ועלולה ליצור תחושת ביטחון מטעה ביישובים החשופים גם לירי מטווח קצר.

דוידוביץ' דורש להחיל בצפון מודל של "התרעה מוקדמת" בדומה לזה שניתן בירי מאיראן, כלומר התרעה כבר עם זיהוי השיגור, עוד לפני האזעקה הממוקדת. לטענתו, רק כך ניתן להעניק לתושבים זמן אמיתי להתמגן, מבלי לפגוע במענה לאיומים מהירים יותר כמו פצמ"רים או ירי מכפרים סמוכים.

גם המהנדס יצחק שינובר, רס"ן במילואים ואיש מקצוע שהיה שותף לפיתוח מערך הגילוי להתרעה מפני ירי תלול מסלול, אמר ל-ynet כי הדיון האמיתי צריך לעסוק לא בזמן ההתגוננות הרשמי, אלא בזמן הפצת ההתרעה.

לדבריו, במקרים קודמים של ירי מלבנון ניתן היה להעביר התרעה מוקדמת של דקה וחצי ואף יותר, אך הדבר לא נעשה בפועל. לשיטתו, הפתרון הנכון הוא מודל דו-שלבי, התרעה מוקדמת רחבה עם זיהוי השיגור, ובהמשך אזעקה ממוקדת יותר לפי אזור האיום.

המחלוקת הזאת מתחדדת על רקע מקרים קשים בצפון, שבהם נטען כי אזרחים לא הספיקו להגיע למרחב מוגן בזמן. בעוד שבפיקוד העורף רואים בהארכת זמני ההתגוננות צעד חשוב ומתבקש, בצפון מזהירים כי בלי שינוי עמוק יותר בשיטת ההתרעה עצמה, ולא רק במשך הזמן הרשמי שמופיע בהנחיות, הבעיה לא תיפתר.