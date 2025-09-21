בית החולים רמב"ם ( צילום: משה שי, פלאש 90 )

החיידק האלים שגרם למותו של תינוק פג בסוף השבוע בבית החולים רמב"ם בחיפה, ולהידבקות של תינוקות נוספים בזיהום - זוהה. כך דווח היום (ראשון) בכאן חדשות.

מדובר לפי הדיווח בחיידק מסוג אנטרובקטר שמקורו במעיים. הוא גורם לזיהומים בעיקר אצל אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת או בחולים מאושפזים. גם פגים עלולים להיפגע ממנו במיוחד. אתמול מוצאי שבת הודיעו בבית החולים על הפסקה זמנית של קליטת פגים חדשים בעקבות עומס ומקרי הזיהום.

מחלקת יולדות בבית חולים. אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/FLASH90 )

ארבעה פגים נדבקו בחיידק האלים. פג אחד, שנולד שבוע קודם לכן, נפטר ועוד שלושה פגים נדבקו. בית החולים עדכן שמצבם יציב וכי הם מקבלים טיפול אנטיביוטי וכי ההורים עודכנו בזיהום.

בבית החולים רמב"ם הדגישו כבר אתמול כי מדובר באירוע מוגבל וכי אין חשש לתינוקות או למאושפזים שנמצאים במחלקות אחרות בבית החולים, כאשר במקביל ננקטו באמצעים למניעת הופעת הזיהום אצל פגים אחרים. עוד נמסר כי מנסים לאתר את המקור האפשרי לזיהום.