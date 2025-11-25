כיכר השבת
אחרי הזעם בישראל | ארגוני הטרור הודיעו: נשחרר את הגופה בשעה 16:00

ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך לא החזירו לישראל תשובה האם הגופה תוחזר, רק אחרי הלחץ שהופעל בישראל, הודיעו ארגוני הטרור כי הם יחזירו את הגופה בצהריים (חדשות בארץ) 

שחרור חטופים בעבר (צילום: שאטרסטוק)

הזרוע הצבאית של ארגוני הטרור - חמאס והג'יאהד האסלאמי, הודיעו לפני זמן קצר (שלישי) כי יחזירו את גופת החטוף שנמצאה.

בהודעה שהוציאו ארגוני הטרור נאמר: "בשעה 16:00 נמסור יחד עם הג׳יהאד האסלאמי, את הגופה של חלל חטוף שאותרה במרכז הרצועה".

כזכור וכפי שדווח, אתמול (שני) נמצאה גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך הארגון לא החזירו לישראל וטרם יצר קשר עם ארגון הצלב האדום - זאת למרות הסכם הפסקת האש.

לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה חריפה בה נאמר כי "לנוכח הודעת הג׳יהאד האסלאמי על איתור ממצאים של חטוף חלל, ישראל רואה בחומרה את עיכוב מסירתם המיידית לידיה".

עוד נאמר בהודעה כי "מדובר בהפרה נוספת של ההסכם. ישראל דורשת את השבתם המיידית של שלושת החטופים החללים המוחזקים עדיין ברצועת עזה".

ברצועת עזה נותרו כעת שלושה חטופים חללים - רס"ל רן גואילי, דרור אור והאזרח הזר סונטיסק רינטאלק מתאילנד.

בהסכם הפסקת האש נקבע כי ארגוני הטרור ישיבו את החללים החטופים בתוך ימים בודדים, אך עד כה הארגונים מורחים את הזמן וטרם החזירו את כל החטופים.

החלל החטוף האחרון שהוחזר היה מני גודארד ז"ל, לפני 12 ימים.

