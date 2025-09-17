אם החטוף שיתפה: זו ההודעה ששלחה בוואטסאפ לשרה נתניהו

החייל החטוף מתן אנגרסט בשבי ( צילום: תיעוד מהשבי )

ענת אנגרסט, אמו של החייל החטוף מתן אנגרסט, שיגרה היום (רביעי) הודעת וואטספ לגב' שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה, בה ביקשה ממנה שתרד אליה כדי לשמוע על החטופים והחטופה.

לפי מטה המשפחות, שפרסם צילום מסך מההודעה, ההודעה נשלחה לאחר שאנגרסט ראתה את נתניהו נכנסת למעון - תוך התעלמות מוחלטת ממנה וממשפחות חטופים נוספות שנמצאות במקום. ענת אנגרסט כתבה לשרה נתניהו בווטסאפ: ״היי שרה, זו ענת, אמא של מתן אנגרסט החייל הפצוע שנמצא בשבי 712 ימים. אני נמצאת כאן ממש מתחת לבית שלך ואולי אשאר כאן ללילה ברחוב. "כאמא לאמא - רדי אליי. תגלי אנושיות. אני רוצה לספר לך על מתן שלי ועל כל 48 החטופים והחטופה. אני מאמינה שיש לך השפעה על בעלך שיכולה לסייע לנו להחזיר את היקירים שלנו הביתה. אני כאן. מחכה לתשובה ממך 🙏🏻״.

ההודעה ששוגרה לשרה נתניהו

בהמשך הערב כרזה אנגרסט מתחת לביתו של רה״מ בירושלים: ״שרה, אכלת ארוחת ערב? אבנר בחדר לידך? את בודקת שהכל בסדר? לא קר לך? לא חם לך? אכלתם טוב? את מוקפת במאבטחים, צבא, שב״כ.

"איזה כיף לך, יופי, את יכולה לישון בשקט בזמן שהילדים שלנו שמה. חלקם כבר מתים מתחת להריסות שבעלך מפציץ, חלקם עוד שורדים בכוחותיהם האחרונים אבל אתם דואגים שהם לא ישארו בחיים ועושים הכל בשביל שהם לא יחזרו הביתה, ובמקום להציל אותם אתם מקריבים אותם.

"חיילים, צבא שתדעו - יש גם חיילים חטופים, ועכשיו מדברים על זה שחמאס ינסה לחטוף חיילים בעיר עזה. אמהות, תדעו - אם הם יחטפו חס וחלילה, הממשלה הזאת לא תחזיר אותם. היא הפקירה את כל הגברים הצעירים ואת כל החיילים בשבי ולא התכוונה בכלל להחזיר אותם, ועכשיו החלום שלה זה שהם ימותו. ככה המחירים שלהם יהיו הרבה הרבה יותר זולים. כי עשרים ארונות זה הרבה יותר זול מכיסא מלכות אחד של הקואליציה. זו הממשלה שלנו הרודנית״.