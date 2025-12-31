כיכר השבת
מקפלים ציוד

פורק "מטה משפחות החטופים"; צוות מצומצם ילווה את משפחת גואילי

אחרי 817 ימים של פעילות ומאבק, "מטה המשפחות" שייצג משפחות חטופים הודיע היום על סיום פעילותו | "המטה מסיים את פעילותו במתכונתו הנוכחית - אך המאבק לא תם. נותר לנו חטוף אחד אחרון בעזה" (בארץ)

1תגובות
כרזות חטופים (צילום: Erik Marmor/Flash90)

בהודעה שפרסמו הערב (רביעי), הודיעו ב"מטה משפחות החטופים" שהוקם זמן קצר אחרי מתקפת הפתע בשמחת תורה תשפ"ד - על סגירת המטה.

"מטה משפחות החטופים והנעדרים הוקם בתוך פחות מ-24 שעות מהשבת השחורה של ה-7 באוקטובר 2023. מאז, במשך 817 ימים, פעלנו יחד - אלפי מתנדבים, אנשי מקצוע ומשפחות, למען מטרה אחת קדושה: להשיב את כל 255 החטופים והחטופות הביתה", נמסר.

עוד הוסיפו: צוות התקשורת של המטה, שעבר גלגולים רבים וליווה את המאבק האדיר הזה, פעל לילות כימים, בשבתות ובחגים, בקור ובחום. עשינו זאת מתוך תחושת שליחות עמוקה ודחיפות להחזיר כל אח ואחות מהשבי".

בשלב הזה הביעו תודות: "תודתנו הכנה שלוחה לכם אנשי, נשות וכלי התקשורת. הייתם איתנו בצעדות, בעצרות, ברגעי התקווה וברגעי השבר הגדולים ביותר. תודה על השותפות, על החברות ועל כך שנתתם קול למי שקולם לא יכול היה להישמע. זה היה המאבק האזרחי הצודק והמוסרי ביותר, ביחד שינינו את ההיסטוריה של מדינת ישראל".

הם הודיעו כי היום "המטה מסיים את פעילותו במתכונתו הנוכחית - אך המאבק לא תם. נותר לנו חטוף אחד אחרון בעזה: רס"ר רן (רני) גואילי, גיבור ישראל ומגן עלומים, נחטף לאחר שנפל בקרב גבורה על הגנת הקיבוץ. המשימה שלנו לא תושלם והלב לא יוכל להירפא עד שרני יוחזר לקבורה בישראל".

עוד הוסיפו: "המטה שינה פניו, אבל אנחנו לא מסיימים, אנחנו נשארים כאן: צוות ייעודי ומצומצם של המטה ימשיך ללוות את משפחת גואילי במסירות עד שרני ישוב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
טוב שנסגרו.
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר