פורק "מטה משפחות החטופים"; צוות מצומצם ילווה את משפחת גואילי

בהודעה שפרסמו הערב (רביעי), הודיעו ב"מטה משפחות החטופים" שהוקם זמן קצר אחרי מתקפת הפתע בשמחת תורה תשפ"ד - על סגירת המטה.

"מטה משפחות החטופים והנעדרים הוקם בתוך פחות מ-24 שעות מהשבת השחורה של ה-7 באוקטובר 2023. מאז, במשך 817 ימים, פעלנו יחד - אלפי מתנדבים, אנשי מקצוע ומשפחות, למען מטרה אחת קדושה: להשיב את כל 255 החטופים והחטופות הביתה", נמסר.

עוד הוסיפו: צוות התקשורת של המטה, שעבר גלגולים רבים וליווה את המאבק האדיר הזה, פעל לילות כימים, בשבתות ובחגים, בקור ובחום. עשינו זאת מתוך תחושת שליחות עמוקה ודחיפות להחזיר כל אח ואחות מהשבי".

בשלב הזה הביעו תודות: "תודתנו הכנה שלוחה לכם אנשי, נשות וכלי התקשורת. הייתם איתנו בצעדות, בעצרות, ברגעי התקווה וברגעי השבר הגדולים ביותר. תודה על השותפות, על החברות ועל כך שנתתם קול למי שקולם לא יכול היה להישמע. זה היה המאבק האזרחי הצודק והמוסרי ביותר, ביחד שינינו את ההיסטוריה של מדינת ישראל".

הם הודיעו כי היום "המטה מסיים את פעילותו במתכונתו הנוכחית - אך המאבק לא תם. נותר לנו חטוף אחד אחרון בעזה: רס"ר רן (רני) גואילי, גיבור ישראל ומגן עלומים, נחטף לאחר שנפל בקרב גבורה על הגנת הקיבוץ. המשימה שלנו לא תושלם והלב לא יוכל להירפא עד שרני יוחזר לקבורה בישראל".

עוד הוסיפו: "המטה שינה פניו, אבל אנחנו לא מסיימים, אנחנו נשארים כאן: צוות ייעודי ומצומצם של המטה ימשיך ללוות את משפחת גואילי במסירות עד שרני ישוב".