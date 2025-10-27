מחקר חדש זיהה צורה חדשה של פוסט טראומה אצל משפחות החטופים

מחקר ישראלי חדש, שפורסם בכתב עת מדעי בינלאומי מוביל של איגוד הפסיכולוגים האמריקני (APA), מצביע על כך שמשפחות החטופים סובלות מטראומה ייחודית שנולדה בעקבות החטיפה ההמונית במהלך מתקפת הפתע חמאס.

המחקר מתאר ומגדיר לראשונה את התופעה הזו בשם "אובדן עמום דינמי־סטטי" - מצב שבו החיים קפואים בזמן אך בני המשפחה חווים תנועה ריגשית, תכופה חדה ואלימה בין תקווה לייאוש.– ומציע מודל חדש להבנת הפגיעה הפסיכולוגית הקשה במשפחות החטופים במצבי עימות מזוין ומלחמה.

בהתבסס על ראיונות עומק עם בני משפחות החטופים, המחקר מזהה שישה נושאים מרכזיים של פגיעה והתמודדות:

האחד הוא ניהול טראומה פרטית בתוך טראומה לאומית – המשפחות מתמודדות עם משבר אישי הרסני בתוך מציאות של מלחמה, עקירה ותחושת הפקרה מצד המדינה.

השני הוא התמודדות עם "אובדן עמום דינמי־סטטי"– מצב שבו החיים קפואים אך חווים תמודות רגשיות חדות בין תקווה, חרדה וייאוש, תחת גירויים חיצוניים מתמידים כמו עדויות, סרטונים ושמועות.

השלישי מאבק מתמשך להשבת יקיריהם – הפעילות הציבורית מעניקה תחושת שליטה ומשמעות אך כרוכה בשחיקה עמוקה ובאובדן חיים אישיים.

הרביעי בניית סולידריות קהילתית – נוצרה רשת תמיכה חדשה של משפחות ובעלי ברית בציבור, המספקת חיזוק רגשי ומסגרת ריפוי.

החמישי המחיר הבריאותי והתפקודי – פגיעה נפשית ופיזית הכוללת חרדה, דיכאון, ירידה קוגניטיבית, הפרעות שינה ופגיעה בתפקוד.

והשישי שימור קשר עם החטוף בשבי – באמצעות מסרים מנטליים, פניות תקשורתיות וטקסים לשמירה על נוכחותו בחיי המשפחה.

לדברי ד"ר עינת יהנה , החוקרת הראשית במחקר: "המחקר מציע עדשה חיונית לקהילה הבינלאומית. ראשית, הוא מראה כיצד יש להבין טראומה בתוך מסגרת אקולוגית החורגת מהרמה האישית, ומרעידה מעגלים משפחתיים מורחבים, קהילתיים-חברתיים ולאומיים. המחקר מספק שפה אוניברסלית לתיאור הטראומה העמוקה והמערערת של חטיפה המונית ושל מצבי אובדן עמום, שבהם גורלם או מקום הימצאם של יקירים אינו ידוע. הבנה של תופעה זו כטראומה קולקטיבית ורב-שכבתית, המתרחשת גם במישורים חברתיים ופוליטיים, היא חיונית לפיתוח מענים הומניטריים ובריאות-נפשיים יעילים באזורי עימות ברחבי העולם".

פרופ‘ חגי לוין, ראש מערך הבריאות במטה משפחות החטופים, מוסיף כי "הממצאים מספקים ראיות להשערה שלנו כי חטיפה המונית היא מצב חירום בבריאות הציבור, הפוגע במעגלים רחבים. הריפוי לא יוכל להתחיל עד שכל החטופים יושבו הביתה, כפי שאנו מקווים ופועלים שיקרה בקרוב. הטראומה הייחודית שזורה במארג החיים של יחידים, משפחות וחברה שלמה. המחקר מספק מסגרת חשובה להבנת התמיכה והטיפול ארוכי הטווח שיידרשו למשפחות ולחברה הישראלית. כפי שאמר לנו שרון שרעבי, אחיהם של יוסי שרעבי ז"ל ושורד השבי אלי שרעבי: "המחקר נותן כוח ואמת למשפחות“.