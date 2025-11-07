על רקע המאבק המחריף בין רשויות האכיפה סביב חקירת פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן, התפתחות מעניינת היום (שישי) סביב פרשת הפצ"רית החשודה בשיבוש הליכי משפט, בפרשת שדה תימן.

בזמן שהיא שוחררה למעצר בית של עשרה ימים, דיווחה אזרחית כי מצאה מכשיר סלולרי בים, במיקום שונה מהאזור בו חיפשו אחרי המכשיר של יפעת תומר ירושלמי. בתמונת המסך של המכשיר נראה כי הוא מצב טוב, עם סוללה מלאה למחצה, ובלי כרטיס סים.

המשטרה מסרה רשמית כי "לפני זמן קצר התקבלו דיווחים במוקד המשטרה על מציאת טלפון נייד באזור חוף הים בהרצליה על ידי אזרחים. עם הגעת השוטרים, הטלפון נתפס והנושא מתוחקר על ידי המשטרה".

אך גורם במשטרה תדרך כי "כל הסימנים מראים שמדובר בטלפון של הפצ"רית".

בערוץ 14 דווח כי במשטרה מעריכים שאם המכשיר אכן שייך לה, הוא הונח במקום במקביל לשחרורה. קיים חשד כי המכשיר הושלך למים הבוקר עם שחרורה למעצר בית על ידי בית המשפט ולפי בקשת המשטרה.

כאמור, בית משפט השלום בתל אביב את שחרורה של הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, האלופה יפעת תומר ירושלמי, למעצר בית למשך עשרה ימים.

בנוסף, לבקשת המשטרה, נאסר עליה ליצור קשר עם יתר המעורבים בפרשה במשך 55 ימים.

תומר ירושלמי, שהודתה במעורבות בהדלפה, השתתפה בדיון באמצעות "זום" מכלא נווה תרצה. היא חשודה בעבירות של מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור.

היא תפקיד ערבות בסך 20 אלף שקל - ללא דרישה לאיסור יציאה מהארץ או הפקדת דרכון.

בדיון הוצגו לבית המשפט פרטי החקירה שהתבצעה בימים האחרונים. נציג המשטרה ציין כי מאז הארכת המעצר הראשונה "צוות החקירה פעל לבצע עשרות פעולות וגביית עדויות וניתן לומר שהחשד נגד החשודה התחזק משמעותית. עילת השיבוש מרחפת לכל אורך הדרך, עוד לפני שנעצרה".

בחיפוש בביתה נתפס שעון חכם וכן שלוש דפדפות ובהן סיכומי שיחות עם עורכי דינה. על רקע בקשת ההגנה להכיר בחיסיון מסמכי עו"ד-לקוח, הודיעה המשטרה כי המסמכים הוכנסו למעטפה סגורה ויועברו לעיון בית המשפט.

במקביל לדיון המשפטי, המשבר סביב זהות הגורם המוסמך לפקח על החקירה מגיע לשיא חדש. אתמול הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, כי לא תעסוק עוד בפרשה, בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, שקבעה כי קיים ניגוד עניינים מהותי המונע ממנה ללוות את החקירה. בהתאם לכך, העבירה היועמ"שית את התיק לידי פרקליט המדינה עמית איסמן.

שר המשפטים יריב לוין הודיע כי הוא מסרב לקבל את החלטת היועמ"שית, ולא חזר בו ממינוי השופט (בדימוס) אשר קולה כמפקח על החקירה. בהרב מיארה השיבה במכתב חריף כי מדובר בהחלטה "שאינה חוקית", ומהווה "שימוש לרעה בסמכות לשם התערבות בהליך פלילי". לוין ענה בתגובה קצרה: "דוחה על הסף את כל האמור".

השופט קולה, שמונה מטעם לוין, כבר פנה במכתבים לגורמים הרלוונטיים, בהם ראש אגף החקירות במשטרה, ניצב בועז בלט, וביקש את שיתוף הפעולה עמם. מנגד, ציינה היועמ"שית בתגובתה לבג"ץ כי העתירה שהוגשה נגדה בשל ניגוד עניינים "אינה אקטואלית עוד ודינה להימחק", מאחר שכבר פרשה מהטיפול בפרשה.