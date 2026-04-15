השיחה בין נתניהו לראש ממשלת הונגריה הנבחר - וההזמנה הדרמטית

כמעט שתי יממות אחרי הניצחון הדרמטי בהונגריה: ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מגיאר קיימו היום (רביעי) שיחת טלפון, שהוגדרה על ידי לשכת נתניהו "שיחת היכרות חמה".

במהלכה, כך נמסר, ראש ממשלת הונגריה הנבחר מגיאר אמר שבכוונתו להמשיך את היחסים הקרובים בין הונגריה וישראל, ואף הזמין את ראש הממשלה נתניהו להשתתף בטקס לציון 70 שנים ל״מרד ההונגרי״. נתניהו בירך על דבריו והשיב בחיוב, והזמין את ראש הממשלה הנבחר מגיאר למפגש ממשלות בירושלים (G2G). "ראש הממשלה נתניהו הביע את ביטחונו שהיחסים החמים שהיו עם ראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן יימשכו גם בתקופת כהונתו של ראש הממשלה הנבחר מגיאר", נמסר מלשכת ראש הממשלה. משעשע: זה מה שקרה כשהמנצח והמפסיד בבחירות בהונגריה נפגשו באקראי אריה רוזן | 17:02 שכב על הכביש: פצועים קשה בתאונה בין אוטובוס ורכבים במנהרה בירושלים מישאל לוי | 17:09 "השניים סיכמו ששרי החוץ של המדינות ייפגשו בהקדם כדי לדון בהמשכיות היחסים ההדוקים בין ישראל והונגריה". ביום שני שבוע ערך מגיאר מסיבת עיתונאים ראשונה מאז ניצחונו ההיסטורי בבחירות, במהלכה התייחס באופן מפורט ליחסים בין הונגריה לישראל ולקהילה היהודית במדינה. "באשר ליחסים בין ישראל להונגריה: אני יכול לומר שיש קשר מיוחד בין ישראל להונגריה", מסר מגיאר. "רבים מחברינו ההונגרים חיים בישראל, ורבים מאזרחי ישראל מגיעים לכאן להונגריה. יש קהילה יהודית חזקה מאוד בהונגריה, אחת הגדולות באירופה, שחיה בשלווה וביטחון, לשמחתנו". מגיאר הבהיר כי תחת ממשלתו תמשיך הונגריה לפעול כ'אצבע בסכר' של האיחוד האירופי בנושאים הקשורים לישראל. "הונגריה תמשיך לגלות אפס סובלנות לכל צורה של אנטישמיות", הדגיש, והוסיף כי ממשלתו תמשיך לחסום החלטות באיחוד האירופי המכוונות נגד ישראל.

עם זאת, מגיאר סייג את דבריו והבהיר כי כל החלטה תיבחן באופן פרטני על בסיס הנסיבות הספציפיות שלה. הצהרה זו מעידה על גישה מאוזנת יותר מזו של קודמו ויקטור אורבן, שנהג לחסום באופן אוטומטי כמעט כל החלטה אירופית הקשורה לישראל.

בנושא רגיש במיוחד, הודיע מגיאר כי בכוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. כזכור, אורבן החליט אשתקד לפרוש מהארגון בעקבות צו המעצר הבינלאומי שהוצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

החלטה זו מעוררת דאגה בקרב תומכי ישראל, שכן היא עשויה להקשות על ביקורים של בכירים ישראלים בהונגריה. מדינות החברות בבית הדין בהאג מחויבות לאכוף צווי מעצר שהוצאו על ידי הערכאה, מה שיכול להוביל למצבים מביכים ומסובכים מבחינה דיפלומטית.

בקהילה היהודית בהונגריה, המונה למעלה מ-100,000 נפש, עוקבים בדריכות אחר התפתחויות אלה. כאמור, בתקופת אורבן חוותה הקהילה תקופת פריחה חסרת תקדים - בתי כנסת שהולאמו הוחזרו, קהילות חדשות נפתחו, והתחושה ברחוב היתה של ביטחון מלא.

הרב שלמה כובש, ראש "איגוד קהילת שומרי תורה" בהונגריה, שיגר מכתב אישי למגיאר בו הביע תקווה כי "ביטחון ייחודי זה יישמר ואף יתחזק בעתיד". המכתב משקף את הדאגה בקהילה מפני שינויים אפשריים במדיניות כלפי היהודים וישראל.

יצוין כי מגיאר זכה בניצחון מוחץ בבחירות עם למעלה משני שלישים מהמושבים בפרלמנט, והדיח את אורבן אחרי 16 שנות שלטון. הניצחון התקבל בהתלהבות באיחוד האירופי, שם ראו באורבן נטע זר בשל התנגדותו למדיניות האיחוד בנושאים שונים, כולל התמיכה הבלתי מסויגת שלו בישראל.