החילוץ של הגור - צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים החילוץ של הגור | צילום: צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים 10 10 0:00 / 0:50

מבצע חילוץ דרמטי: לוחמי מג"ב עוטף ירושלים זיהו במהלך סיור שגרתי סמוך לקו התפר גור צבוע מבוהל שנפל לתעלת ניקוז ונתקע בה. הגור, שככל הנראה נפל במהלך הלילה, לא הצליח לצאת מהתעלה בכוחות עצמו.

עם זיהוי הגור במצוקה, דיווחו הלוחמים מיד לרשות הטבע והגנים. תוך זמן קצר הגיע למקום אסף צמח, פקח רשות הטבע והגנים, אשר פעל לחילוץ הגור מהתעלה. בבדיקה ראשונית שערך הפקח במקום עלה כי הגור אמנם מפוחד ומבוהל, אך למרבה השמחה אינו פצוע. בהתייעצות עם וטרינר רשות הטבע והגנים, הוחלט לנסות ולהשיב את הגור לסביבתו הטבעית. פקח הרשות יחד עם לוחמי מג"ב פעלו במהירות ואיתרו את המאורה של משפחת הצבועים. הגור שוחרר בבטחה סמוך למאורה, ונכנס מיד פנימה. אך הסיפור לא הסתיים שם. בשעות הערב, חזרו פקחי רשות הטבע והגנים לאזור השחרור כדי לוודא שהגור אכן התאחד עם משפחתו. לשמחתם, ראו את נקבת הצבוע מחוץ למאורה אליה נכנס הגור - אישור ברור לכך שהגור אכן חבר בחזרה למשפחתו.

החילוץ של הגור - צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים החילוץ של הגור | צילום: צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים 10 10 0:00 / 0:20

"ברגע שהבנו שהגור לא פצוע, העדיפות הייתה להחזיר אותו למקומו הטבעי", מסר אסף צמח, פקח תשתיות ברשות הטבע והגנים. "אני מקווה שהוא יוכל לגדול ולשגשג ולהפוך לצבוע בוגר וחזק. אני רוצה להודות לרמי, נח, קורן ואלישע מכוח מג"ב עוטף ירושלים על הערנות והדאגה לקרוא לנו בזמן. בלעדיהם, הגור המסכן היה כנראה מסיים את חייו בתעלה".

מין נדיר ומוגן

הצבוע המפוספס הינו המין היחיד בארץ ממשפחת הצבועיים והגדול שבטורפים היבשתיים בישראל. על פי הערכות איגוד שמירת הטבע העולמי, מספר הצבועים המפוספסים בעולם עומד על פחות מ-10,000 פרטים, והאוכלוסייה הכוללת מוגדרת במגמת ירידה. במזרח התיכון מצבו מוגדר בדרגת סיכון חמורה אף יותר.

גורמי הסיכון העיקריים לצבועים בארץ הם הרעלות ודריסה - הצבועים נוהגים לאסוף בכבישים פגרים של בעלי חיים שנדרסו, ולעיתים נדרסים בעצמם. על גורמים אלו יש להוסיף רדיפה והרג מכוון על ידי האדם, אם עקב אמונות תפלות ופולקלור, ואם לצורך סחר באיברי גוף לשימוש ברפואה מסורתית. משתמשים בהם גם בקרבות כלבים או כחיות מחמד. בשטחי יהודה ושומרון מתועדים בקביעות מקרי דריסה וירי בצבועים.

החילוץ של הגור - צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים החילוץ של הגור | צילום: צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים 10 10 0:00 / 0:25

ברשות הטבע והגנים מזכירים כי במקרה של מפגש עם חיית בר במצוקה, יש ליצור קשר עם מוקד רשות הטבע והגנים ולהישאר בקרבת המקום עד להגעת גורמי הסיוע. מקרים כמו זה מדגימים את החשיבות של שיתוף פעולה בין כוחות הביטחון לרשויות השמירה על הטבע, ואת התרומה המשמעותית של ערנות אזרחית להצלת חיות בר נדירות.

החילוץ של הגור ( צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות הטבע והגנים )