רחפני נפץ נפלו בסמוך לגבול, צה"ל הטיל בטעות חימוש בצפון

בעקבות תקלה טכנית, כלי טיס מאויש מרחוק של כוחות צה"ל הטיל חימוש בשטח פתוח במרחב המועצה האזורית אשכול במהלך הלילה האחרון.

על פי הודעת דובר צה"ל, כוחות הצבא עקבו אחר האירוע בזמן אמת ופינו את הנפל מהמרחב. האירוע מתוחקר כעת על ידי הגורמים המוסמכים.

צה"ל הבהיר כי אין נזק ואין נפגעים כתוצאה מהאירוע. התקלה התרחשה בשעות הלילה, כאשר המל"ט פעל במסגרת פעילות שוטפת של כוחות הצבא באזור.

על רקע ההסלמה בצפון

האירוע מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית מוגברת בזירות השונות. בימים האחרונים הודיע צה"ל על החמרה בהנחיות ההתגוננות ביישובי הצפון, בעקבות ההחלטה לפעול בעוצמה מול חיזבאללה לאחר הפרות הפסקת האש המתמשכות.

מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי מספר רחפני נפץ ששוגרו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפלו בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים.