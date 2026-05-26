כיכר השבת
יממה סוערת בצפון

רחפני נפץ נפלו בסמוך לגבול, צה"ל הטיל בטעות חימוש בצפון

כלי טיס מאויש מרחוק של צה"ל הטיל חימוש בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול בעקבות תקלה טכנית | במקביל, מספר רחפני נפץ ששוגרו היום על ידי חיזבאללה נפלו בשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)

פינוי זירת פגיעה של חיזבאללה בצפון, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

בעקבות תקלה טכנית, כלי טיס מאויש מרחוק של כוחות צה"ל הטיל חימוש בשטח פתוח במרחב המועצה האזורית אשכול במהלך הלילה האחרון.

על פי הודעת דובר צה"ל, כוחות הצבא עקבו אחר האירוע בזמן אמת ופינו את הנפל מהמרחב. האירוע מתוחקר כעת על ידי הגורמים המוסמכים.

צה"ל הבהיר כי אין נזק ואין נפגעים כתוצאה מהאירוע. התקלה התרחשה בשעות הלילה, כאשר המל"ט פעל במסגרת פעילות שוטפת של כוחות הצבא באזור.

על רקע ההסלמה בצפון

האירוע מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית מוגברת בזירות השונות. בימים האחרונים הודיע צה"ל על החמרה בהנחיות ההתגוננות ביישובי הצפון, בעקבות ההחלטה לפעול בעוצמה מול חיזבאללה לאחר הפרות הפסקת האש המתמשכות.

מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי מספר רחפני נפץ ששוגרו על ידי ארגון הטרור נפלו בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם . אין נפגעים.

בנימין נתניהוחיזבאללהלבנוןתיעודתקיפה בלבנוןרחפן נפץ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר