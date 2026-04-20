כך זה הסתיים הפרה חמורה של הפסקת האש בלבנון: מספר חשודים התקרבו לעבר הכוחות צה"ל חיסל מחבלים שהפרו את הבנות הפסקת האש בדרום לבנון | לוחמי הצנחנים וגולני זיהו חשודים באזורים אסורים ותקפו בסיוע חיל האוויר (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 19:48