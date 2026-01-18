כיכר השבת
מנעו התבססות

היחידה הרב-ממדית השלימה את משימתה בלבנון | תיעודים מהסיכולים וההשמדות

כוחות היחידה הרב-ממדית השלימו את משימתם בדרום לבנון, כך מעדכן הבוקר דובר צה"ל והוא משחרר תיעוד מסיכולי פעילים והשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה | צפו (חדשות מלחמה)

תיעוד מסיכול פעילים והשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דו"צ)

ממשיכים לפעול בלבנון אל מול איומי : כוחות היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 91, פעלו במהלך החודשיים האחרונים למניעת התבססות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום .

במהלך פעילותה, היחידה עסקה באיסוף מודיעין, איתור תשתיות אויב, הכוונת אש וסיוע לכוחות היבשתיים והאוויריים בהשמדת תשתיות טרור וסיכול פעילים של ארגון הטרור חיזבאללה.

כפי שדווח בהרחבה אמש ב'כיכר השבת', מנהיג חיזבאללה נעים קאסם, נאם כנגד התקיפות של הצבא הישראלי נגד יעדי חיזבאללה.

לדברי קאסם: "הצבא הישראלי לא יכול להמשיך לתקוף בלבנון, יש לנו את כל הזכויות כדי להגן על עצמנו מפני התקיפות", כאשר לאחר מכן הוא ביקש מהמדינות שערבות להסכם להתערב לטובת לבנון ונגד ישראל.

לגבי ההתפרקות מנשק, אמר מנהיג חיזאללה: "לא נתפרק, יש לנו את הזכות להגן על עצמנו, אנחנו לא נכנע לדרישות הללו ומנגד לא נקבל את המשך התקיפות של ישראל מבלי לעשות כלום, אנחנו נציב גבולות ברורים".

קאסם אף לא בחל בלתקוף את הנשיא טראמפ ואמר: "האיומים של ארה"ב וישראל על איראן בשל המחאות שמתקיימות במדינה הם אסון וחוצפה, הנשיא האמריקני מתערב בכל דבר בעולם".

עוד תקף את טראמפ ואמר: "טראמפ רוצה לעצור את החיים שלנו, את הרצון האיסלאמי בחיים דמוקרטיים, איסלאמיים וחופשיים, ואת כל זה הוא עושה בשל התאווה שלט לכסף ונפט".

"נתניהו וטראמפ", הוסיף קאסם: "מנסים להעניש את הרפובליקה האיסלאמית ולהחליש אותה. הכל כדי להשיג את המטרה שהציבו לעצמם והיא להרוס את הרפובליקה האיסלמית מבפנים".

פעילות היחידה הרב-ממדית במרחב דרום לבנון (צילום: דו"צ)
