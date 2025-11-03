בלי רגליים: הלוחם החרדי שנפצע קשה בסוריה חזר לרגעים המצמררים

רס"ן במילואים הרב לירז זעירא מירושלים, חסיד חב"ד שנפצע קשה לפני מספר חודשים בדרום סוריה, בעת שעלה על רימון שהתפוצץ - תיאר את הנס הגדול שחווה בעת התפוצצות הרימון.

בריאיון נרחב לתכנית 'הפטריוטים' אמש (בין ראשון לשני) בערוץ 14 הוא סיפר כי זה קרה ביום האחרון למילואים לפני חזרתו הביתה. "זה היה במוצב תל כודנא, אחד המוצבים בשטח סוריה לשעבר שישראל תפסה, יום אחרון אחרי שבעה חודשים של קו, למחרת הייתי אמור לחזור הביתה. באתי לומר שלום לפלוגת חי"ר תחתנו.

"אחד החיילים אמר לי שהעירוב נראה לו פחות תקין. דרכתי אז על רימון, וברוך השם שהצילו אותי החיילים הגיבורים".

הוא הופיע על כיסא גלגלים, ללא שתי רגליו, אותם איבד בעקבות התקרית. לראשו חבש כובע חב"די ולגופו חולצה לבנה וחליפה. הוא אמר שהצלתו היא נס, שכן מרימון אמורים להיפגע משמעותית הרבה יותר. הוא נשכב ישר ארצה וכך רק רגליו נפצעו.

עוד סיפר כי במהלך פינויו שמר על ערנות. הוא ידע שאסור לו לאבד הכרה. הוא לא רצה ליצור טראומות לחיילים המפנים ולא צעק. הוא מלמל פרקי תהלים בשקט. "את פרקו של הרבי", אמר (פרק קכ"ד בתהלים, המתאים למספר שנותיו של הרבי מליובאוויטש), "ופרקים נוספים שהתערבבו זה בזה".

לדבריו, הלוחמים שאלו אותו מה ממלמל והוא אמר שמתפלל ואומר תהלים. אחד החיילים ניסה להתפלל גם הוא והחל לומר שמע ישראל. "מיד אמרתי לו: לא לא לא שמע ישראל, אני בחיים, אני רוצה לחיות. נראה לי שזו פעם יחידה שבה חסיד חב"ד אומר ליהודי לא לומר שמע ישראל. זה לא היה הטקסט המתאים אז. רציתי לחיות".

הוא אמר כי מבחינתו מתחילה בחייו כעת שליחות חדשה. לדבריו, יש לו מסר של אמונה ותקווה וחיזוק להביא לעולם, ובכוונתו לעשות זאת דרך הרשתות החברתיות.

הוא הזכיר את לשון דיבורו של רבו, הרבי מליובאוויטש, שהטמיע לומר "בית רפואה" במקום "בית חולים". זה לא רק טרמינולוגיה, הוא חידד. זה מילים שיש להם כוח והשפעה על תפיסת העולם ועל המציאות.

הוא גם חזר על שיחתו של הרבי בפני פצועי צה"ל, בשנות השבעים, אז אמר הרבי כי יש לקרוא לחיילים שנפצעו "מצויני צה"ל" ולא "נכי צה"ל" - שם שמסמל נכות ופגיעה. הרבי רצה להעצים את החיילים הגיבורים.

חבר הפאנל בערוץ 14 ידידיה מאיר חשף כי זעירא אינו חסיד חב"ד מבטן ומלידה אלא חזר בתשובה בצעירותו. כשביקר בתאילנד אמר שיכנס לכל מקום חוץ מלבית חב"ד. בפועל נקלע לשם מבלי להתכונן, כי היה צריך להחזיר כסף למישהו, ומאז נשבה. והכל היסטוריה.

בשבוע שעבר, אחרי תקופת אשפוז וטיפולים ממושכת, עבר הרב זעירא לשיקום במרכז שיקומי. קרוביו מסרו כי זו "התחלה של דרך חדשה, מלאה בעליות והתפתחויות, עד לבריאות שלימה ומלאה. עוד צפוי ניתוח גדול בשבועות הקרובים ונעדכן עליו כשיקרה".