קבוצה של 21 שוהים בלתי חוקיים, שהגיעו מכפרים וערים פלסטיניות מעבר לקו הירוק בניגוד לחוק, נתפסו היום (שישי) בירושלים - אחרי שקפצו מעל החומה. בנוסף נעצר החשוד באסיפתם, שהגיע עם מיניבוס לאזור החומה.

זה קרה הבוקר. בפעילות של לוחמי מג״ב עוטף ירושלים כנגד חדירות שוהים בלתי חוקיים לתחומי הארץ, באזור התעשייה עטרות שבירושלים, עצרו הלוחמים מיניבוס שעמד בסמוך לחומת ההפרדה כשעליו 21 שוהים בלתי חוקיים וחשוד נוסף שהסיע אותם, רגע לאחר שקפצו מעל החומה.

החשוד בהסעת השוהים הבלתי חוקיים, תושב אום אל־פחם בן 45, הגיע למקום עם מיניבוס במטרה לאסוף אותם לאחר שחצו את החומה ונעצר על ידי הלוחמים.

בהמשך היום יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. המיניבוס ששימש להסעתם נתפס והועבר להליך חילוט. כך מסרה המשטרה.

עוד עדכה כי כלל השוהים הבלתי חוקיים נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה ביחידת החקירות של מג״ב עוטף ירושלים.

התפיסה הבוקר מצטרפת לשורת תפיסות ופעילויות אינטנסיביות שביצעו לוחמי מג״ב בגזרת ירושלים ועוטף ירושלים בשבוע האחרון, במהלכן נתפסו 202 שוהים בלתי חוקיים ו-23 חשודים בהסעה, העסקה והלנה במסגרת המאבק הרציף והנחוש בתופעה, למען ביטחון אזרחי ישראל.