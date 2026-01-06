פקחי רשות הטבע והגנים ביחידה הימית, קיימו מבצע משותף עם המפקחים על הדיג והאמונים מטעם משרד החקלאות וביטחון המזון, יחד עם שוטרי השיטור ימי בתל אביב.

הפקחים תפסו היום (שלישי) ארבעה חשודים שביצעו דיג לא חוקי בשמורת הטבע הימית גדור.

החשודים, שני בגירים המוכרים מעבירות דיג קודמות ושני קטינים, נצפו אמש על ידי פקח ביחידה הימית של רשות הטבע והגנים שהיה בסיור שגרתי פורסים רשת דיג בתחום שמורת הטבע. בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הגיעו הדייגים לאסוף את הרשת, עוכבו הדייגים על ידי סירת הפיקוח והמשטרה.

במהלך האירוע, נתפסה והוחרמה סירת הדיג והרשת בה דגו, רשת בה נתפסו עשרות דגים ממינים שונים וביניהם דגים הקטנים מהגודל המותר בחוק.

כמו כן, נמצא כי החשודים לא רק דגו בתחום שמורת טבע – הם עשו זאת ללא רישיון דיג. הדייגים עוכבו לנמל חדרה שם הועברו להמשך טיפול רשות הטבע והגנים במסגרת חקירה שנפתחה.

גיא לויאן, סגן מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים: "שיתוף הפעולה המוצלח בין הגורמים הביא אותנו ללכידה מהירה של מבצעי העבירה. אני מודה לשיטור הימי תל אביב על הסיוע במבצע האכיפה שנעשה בצורה זריזה ומקצועית. חוקי הדיג קיימים כדי לשמור על הים שלנו בריא, מה שמסייע גם לטבע אבל בסוף גם לדייג. שמורות הטבע מהוות מקלט בטוח לדגים להתרבות, מה שמביא לעלייה של אוכלוסיית הדגים בכל החופים. אם נפריע לדגים להתרבות בשמורות הטבע – המספרים שלהם ירדו גם באזורים המותרים לדיג, לכן לשמור זה גם האינטרס של הדיג. אנחנו רואים שלאט לאט הדייגים מתחילים להבין ולהפנים את החוקים, אבל עדיין יש מי שמנסה למצוא פרצות. נמשיך לאכוף ולשמור על הטבע הימי בשבע עיניים".

גיא רובינשטיין, מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות וביטחון המזון: אגף הדיג במשרד החקלאות וביטחון המזון רואה בחומרה כל חריגה מתקנות הדיג, ובכלל זה דיג של דגים מתחת לגודל המותר. הגבלת גודל מינימלי לדיג היא אחד מהעקרונות שנקבעו לניהול אחראי של משאב הדגה, במטרה לאפשר לדגים להשלים את מחזור חייהם ולהתרבות, ובכך לשמור על אוכלוסיות יציבות ובריאות לאורך זמן. מדיניות הדיג בישראל נשענת על ראייה כוללת של המערכת האקולוגית הימית והימית־יבשתית, ומשלבת עונות רבייה, שיטות דיג מותרות ואסורות, פיקוח ואכיפה, לצד ניטור מתמשך וצבירת ידע מדעי. כל הכלים הללו הם חלק ממארג אחד שנועד להבטיח את המשך קיומו של משאב הדגה לטובת הציבור, הדייגים והדורות הבאים".

ברשות הטבע והגנים מזכירים כי דיג בתחום שמורת הטבע גדור אסור, יש לבצע דיג רק על פי החוק ובמקומות המותרים לכך. החל משנת 2018, רשות הטבע והגנים פועלת כגוף האחראי על אכיפת פקודת הדיג ותקנות הדיג הנקבעות על ידי אגף הדיג של משרד החקלאות וביטחון המזון.