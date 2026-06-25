בלשי תחנת רמלה במחוז המרכז, בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי המשמר הלאומי של משמר הגבול, הצליחו לחשוף אקדח וחלקי אמצעי לחימה נוספים אשר הוסלקו בתוך תעלת ביוב בחצר בית בשכונת ג'וואריש שברמלה. תיעוד מהרגעים שבהם נמצא האקדח מתפרסם בכתבה זו.

הפעילות המבצעית המורכבת, שהובילה בסופו של דבר למעצרם של שני חשודים ולעיכובו של חשוד שלישי, התרחשה במהלך חיפוש ממוקד ונחוש שנערך במתחם המגורים. במסגרת הפעילות סרקו השוטרים והלוחמים את השטח בקפדנות, כחלק מהמערכה המתמשכת לאיתור ותפיסת כלי נשק בלתי חוקיים המשמשים גורמי פשיעה שונים באזור.

במהלך הסריקות המדוקדקות שבוצעו בחצר המבנה, מיקדו הכוחות את תשומת ליבם בתעלת ביוב שנראתה חשודה ועוררה את חשדם של הבלשים. עם פתיחת מכסה התעלה, גילו השוטרים אקדח שהוסלק בעומק המערכת כשהוא עטוף היטב בשכבות של ניילון נצמד, שיטה מוכרת בעולם העברייני שנועדה להגן על כלי הירייה מפני נזקי המים והלכלוך ולמנוע את חשיפתו. לצד האקדח עצמו, איתרו הבלשים והלוחמים במקום גם שתי צינות של אקדח, המהוות רכיב מכני קריטי להרכבת והפעלת כלי נשק, דבר המצביע על פעילות עבריינית ענפה ואחזקה מתוכננת של אמצעי לחימה קטלניים.

מיד עם חשיפת כלי הנשק המוסלק וחלקי המערכת האחרים, עברו כוחות המשטרה לשלב המעצרים בשטח המתחם. השוטרים עצרו באופן מיידי שני חשודים, תושבי המקום בני 28 ו-34, בחשד למעורבות ישירה בהחזקה והסלקה של הנשק הבלתי חוקי. בנוסף לשני העצורים, עוכב לחקירה גבר נוסף בן 41 ששהה במקום באותה העת. כלל המעורבים נכבלו באזיקים והועברו להמשך חקירה אינטנסיבית וממושכת בתחנת המשטרה ברמלה, שם ינסו חוקרי התחנה להתחקות אחר מקורו של הנשק, לבדוק האם נעשה בו שימוש באירועי ירי ואלימות קודמים, ולמי הוא היה מיועד.

הפעילות המוצלחת הזו בשכונת ג'וואריש אינה מקרית, אלא מהווה חלק בלתי נפרד ממבצע רחב היקף המכונה "רשת ברזל". המבצע הושק על ידי משטרת ישראל ומערכת הביטחון בעקבות העלייה החדה באירועי האלימות, הירי והפשיעה החמורה בערים המעורבות רמלה ולוד, אשר גבו מחיר כבד בחיי אדם ופגעו קשות בתחושת הביטחון של התושבים. במסגרת המבצע הוקמה מפקדה מיוחדת המרכזת כוחות מגוונים, בהם בלשים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות נוספות, הפועלים סביב השעון במוקדי החיכוך ובשכונות המועדות לפורענות, כדי לייצר הרתעה, לשבור את שרשרת האספקה של עולם הפשע ולנקות את הרחובות מכלי נשק.

החזקת נשק בלתי חוקי ואמצעי לחימה במגזר הערבי בכלל, ובשכונות מורכבות כמו ג'וואריש בפרט, הפכה בשנים האחרונות לאחד האתגרים המרכזיים והקשים ביותר של גורמי אכיפת החוק בישראל. נשקים אלו, המוחזקים בניגוד לחוק, משמשים לעיתים תכופות ליישוב סכסוכים דמוגרפיים וחמולתיים חמורים, ומשרתים באופן ישיר את ארגוני הפשיעה. במשטרת ישראל הדגישו בעקבות התפיסה כי המאבק המחוזי והארצי בפשיעה יימשך במלוא העוצמה והנחישות, תוך שילוב של כלל הכוחות והאמצעים הטכנולוגיים והמודיעיניים העומדים לרשותם, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של אזרחי האזור ולהביא את העבריינים מאחורי סורג ובריח.