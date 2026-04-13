ניסו להסתנן לארץ

תיעוד חריג: עשרות שב"חים פלסטינים התחבאו בתוך משאית זבל

שוטרים עצרו משאית זבל במעבר חוצה שומרון | כ-40 פלסטינים אותרו מסתתרים בתא האשפה בניסיון להסתנן למרכז הארץ. הם הועברו כולם להמשך טיפול של כוחות הביטחון  (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

ניסיון הברחה חריג סוכל הערב (ב') במעבר חוצה שומרון, כאשר שוטרי מחוז ש"י עצרו משאית זבל שהגיעה מכיוון מזרח. בבדיקה ביטחונית שנערכה לרכב התגלו כ-40 פלסטינים, שוהים בלתי חוקיים, שניסו להסתנן למרכז הארץ.

הפלסטינים אותרו כשהם מסתתרים בתוך תא האשפה של משאית הזבל, בניסיון להימנע מבדיקות הביטחון הסטנדרטיות במעבר. על פי הנמסר מדוברות משרד הביטחון, מדובר בניסיון הברחה חריג במיוחד, המעיד על יצירתיות גוברת של מבריחי השב"חים.

כלל המעורבים הועברו להמשך טיפול של . במשרד הביטחון מדגישים כי הבודקים הביטחוניים ממשיכים לפעול בערנות מלאה למניעת ניסיונות הסתננות, גם כאלה המנסים לעקוף את מערכות הבדיקה בדרכים יצירתיות.

האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות הסתתרות יוצאי דופן שנחשפו בחודשים האחרונים. לפני מספר שבועות נתפסו שוהים בלתי חוקיים כשהם מסתתרים בתשתית ביוב תת-קרקעית בחדרה, במהלך פעילות אכיפה של משטרת ישראל ולוחמי יס"מ.

(צילום: דוברות המשטרה)

תופעת השב"חים ממשיכה להעסיק את רשויות האכיפה ברחבי הארץ. רק בשבוע שעבר נעצרו 31 פלסטינים בפשיטות על אתר בנייה ורכב הסעות במרכז ירושלים, תוך פחות מ-12 שעות. במשטרה הבהירו כי "כל מי שיבחר להעדיף בצע כסף על פני ביטחון אזרחי המדינה, ייתקל בתגובה תקיפה וחסרת פשרות".

יצוין כי בחודשים האחרונים נחשפו גם מקרים של שיתוף פעולה בין מאבטחים לבין מבריחי שב"חים. בחקירה שנחשפה לפני מספר שבועות עלה החשד שמאבטחים ביישוב גבעת זאב סייעו למאות פלסטינים להיכנס לשטח ישראל תמורת תשלום, תוך עקיפת מעבר הבידוק הביטחוני.

מעצר המאבטחים (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות הביטחון ממשיכים להדגיש את חומרת התופעה ואת הסיכונים הביטחוניים הכרוכים בה. "נמשיך לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומסיעיהם, תוך הפעלת כלל האמצעים המבצעיים העומדים לרשותנו", נמסר מגורמי הביטחון.

יקבלו ארוחה מפנקת ולינה בתנאי מלון ויחזרו הביתה... כל עוד מערכת המשפט שמאלנית ופרוגרסיבית, לא יהיה פתרון לפשיעה הערבית.
דודי
ממש משאית זבל
ממש משאית זבל
כל הכבוד למשטרה ולשר בן גביר
דוד

