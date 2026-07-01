כוחות ההצלה הוזעקו היום (רביעי) בשעה 14:47 לפעוטון בגדרה, בעקבות דיווח על תינוק שאיבד את הכרתו. התינוק, כבן ארבעה חודשים בלבד, נמצא במצב קריטי ללא דופק וללא נשימה, וצוותי מד"א החלו מיד בפעולות החייאה מורכבות בזירה.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, התינוק שהה בפעוטון כשלפתע איבד את הכרתו. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום זיהו מיד את חומרת המצב והחלו בטיפול רפואי נמרץ.

אלכס ואסיה סק (בעל ואישה) וניר מוקי חובשים באיחוד הצלה מסרו: "כשהגענו למקום עקב דיווח שהתקבל כי הפעוט אותר במיטתו ללא הכרה נמסר לנו כי הוא לא התעורר מהשינה בצהריים. ביצענו בו פעולות החייאה ממושכות והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".

חובש רפואת חירום במד"א רן מנוסיס, שהיה מהראשונים שהגיעו לזירה, תיאר את הרגעים הקשים: "קיבלנו דיווח על תינוק שנמצא מחוסר הכרה בפעוטון. כשהגעתי למקום הביאו אליי את התינוק, ומיד הבחנתי שהוא ללא דופק וללא נשימה".

החובש הוסיף: "בסיוע צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן שוק חשמלי ממכשיר הדפיברילטור. תוך המשך הטיפול הרפואי פינינו את התינוק לבית החולים כשאנחנו נלחמים על חייו".

התינוק פונה לבית החולים קפלן ברחובות במצב אנוש, כאשר צוותי הרפואה ממשיכים בפעולות החייאה גם במהלך הפינוי. מצבו מוגדר קריטי, והרופאים נלחמים בשעות אלו על חייו.

אירועים דומים של תינוקות שאיבדו הכרה בעת שהותם אצל מטפלות או בפעוטונים התרחשו בחודשים האחרונים במספר מקומות בארץ, ועוררו דאגה רבה בקרב ההורים. במקרים רבים מדובר בתינוקות שלא התעוררו משנתם, והצוותים הרפואיים נאלצים לבצע פעולות החייאה ממושכות.

רק לפני מספר שבועות פונה תינוק בן שלושה חודשים מנתיבות במצב דומה לאחר שאיבד הכרה אצל מטפלת, והוריו הוזעקו לבית החולים ממקום עבודתם במרכז הארץ. גם באותו מקרה הצוותים ביצעו פעולות החייאה מתקדמות בניסיון להציל את חייו של הפעוט.