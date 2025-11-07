הסערה סביב מציאת הטלפון הנייד השייך לכאורה לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי. איתן נחום, בעלי "איתן גלאים" שהציע מאה אלף שקל למוצא הנייד, הטיל ספק שהטלפון אכן אותר.

הוא סיפר: "הגענו לפה לחוף הנפרד עם צוות חיפוש של 30 איש כולל צוללים, כולם עם גלאי מתכות. במהלך החיפושים קיבלתי טלפון מאדם שאומר שמצאו את הנייד. ביקשתי תמונה והוא עשה לי שיחת לייב".

לדבריו, "זה הרגיש לי לא בסדר. הגענו לשם מהר, הבחורה לא מוכנה לתת לי את האייפון 16 שנמצא כביכול, עם התמונה של הפצ"רית".

"בעיניי לא יכול להיות שלא היה מלח על הרמקולים. גם כשהתקשרתי לא היה צלצול. יכול להיות שמישהו מנסה לעשות תרגיל הטעיה או שזו הלצה של נערים או מישהו עם אינטרס".

האישה שמצאה את המכשיר אמרה ל-i24NEWS: "אני מאוד מתרגשת. כל המדינה מדברת על זה ובסוף הנה אני מצאתי אותו. אני שחיינית מים פתוחים, אני שוחה במים בבוקר ובשחייה שלי היום כששחיתי דרומה חזרתי מול המסעדה של חוף הצוק צפון ופתאום ראיתי טלפון מונח על הקרקעית".

"הרמתי אותו, כשהגעתי לחוף לחצתי על הכפתור הימני ובום קפצה לי תמונת מסך של מי שאני מזהה מהתקשורת כפצ"רית. בתוך שניות הגיעו אנשים הגיע מישהו ממשרד הביטחון וממשטרת גלילות. הגיע מישהו והציע 100 אלף שקל ואמרתי לו - לא".