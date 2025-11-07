כיכר השבת
התפתחות בעלילה

מציע הפרס למוצא האייפון: "יכול להיות שמישהו מנסה לעשות תרגיל הטעיה"

איתן נחום, שהציע פרס של מאה אלף ש"ח למי שימצא את הטלפון הנייד של יפעת תומר ירושלמי, טוען כי סיפור מציאת האייפון בים נראה לו חשוד, והוא מסביר מדוע (חדשות)

החיפושים אחרי יפעת תומר ירושלמי (צילום: Tal Gal/Flash90)

הסערה סביב מציאת הטלפון הנייד השייך לכאורה לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי. איתן נחום, בעלי "איתן גלאים" שהציע מאה אלף שקל למוצא הנייד, הטיל ספק שהטלפון אכן אותר.

הוא סיפר: "הגענו לפה לחוף הנפרד עם צוות חיפוש של 30 איש כולל צוללים, כולם עם גלאי מתכות. במהלך החיפושים קיבלתי טלפון מאדם שאומר שמצאו את הנייד. ביקשתי תמונה והוא עשה לי שיחת לייב".

לדבריו, "זה הרגיש לי לא בסדר. הגענו לשם מהר, הבחורה לא מוכנה לתת לי את האייפון 16 שנמצא כביכול, עם התמונה של הפצ"רית".

"בעיניי לא יכול להיות שלא היה מלח על הרמקולים. גם כשהתקשרתי לא היה צלצול. יכול להיות שמישהו מנסה לעשות תרגיל הטעיה או שזו הלצה של נערים או מישהו עם אינטרס".

האישה שמצאה את המכשיר אמרה ל-i24NEWS: "אני מאוד מתרגשת. כל המדינה מדברת על זה ובסוף הנה אני מצאתי אותו. אני שחיינית מים פתוחים, אני שוחה במים בבוקר ובשחייה שלי היום כששחיתי דרומה חזרתי מול המסעדה של חוף הצוק צפון ופתאום ראיתי טלפון מונח על הקרקעית".

"הרמתי אותו, כשהגעתי לחוף לחצתי על הכפתור הימני ובום קפצה לי תמונת מסך של מי שאני מזהה מהתקשורת כפצ"רית. בתוך שניות הגיעו אנשים הגיע מישהו ממשרד הביטחון וממשטרת גלילות. הגיע מישהו והציע 100 אלף שקל ואמרתי לו - לא".

9
הוא צודק ב100% הכל בלוף אחד גדול מישהו השקיע אייפון אחד בשביל לקבל 100000 ש’’ח מה הבעיה לשים תמונה של הפצמרי’’ת על מסך הנעילה ימים ושעות יגידו
היהודי החושב
8
למדנו לא להיות תמימים למדנו שהעולם סביבנו לפעמים ממש מתוחכם וערמומי. למדנו לסמוך על ה' לתת לו לנהל ,בחוכמתו.
שיר
7
מישהו יכול להציע כסף עבור אובדן או פריט חשוב, אבל הצעה מיידית של 100 אלף שקל היא יוצאת דופן. הספק שהוא מביע אמין ואולי יותר מציאותי מהסיפור המרכזי עצמו.
תמר
6
הצגת צוות חיפוש גדול וציוד יקר כל כך היא מעט מוגזמת. בדרך כלל, למציאת טלפון נייד במים לא שולחים 30 אנשים וצלילה מסודרת, אלא אם מדובר במכשיר ממש יקר או מסמך ממש חשוב. התחושה היא שהמספרים והציוד נועדו ליצור אפקט דרמטי
הלפרין
5
טלפון שמצוי במים לא תמיד אפשר להתחבר אליו. שיחת לייב מישהו שמחזיק את המכשיר נשמעת כמו דרך להראות "ראיות" באופן מיידי, אבל מבחינה טכנולוגית זה יכול להיות מסובך, במיוחד אם המכשיר היה במים זמן מה או כבה.
ליאון
4
התחושה של איתן נחום כאן היא אמינה כשאתה לא מקבל גישה ישירה לפריט, טבעי לחשוש שמדובר בבלוף או תרגיל. פרטים כמו "האייפון 16" מוסיפים דרמה, אבל המסר העיקרי הוא שהוא לא הצליח לבדוק את הטלפון בעצמו.
ציפורה
3
זה משפט שמזכיר סיפור מזל מופלא או סרט הרפתקאות במהלך שחייה רגילה היא מוצאת טלפון חשוב על הקרקעית. הסתברות למציאת טלפון כזה בדיוק בזמן ובמקום כזה נמוכה מאוד.
גיא
2
העובדה שהתמונה הופיעה מיידית אחרי שהטלפון נשלף ממים נשמעת כמעט בלתי אפשרית מבחינה טכנית. טלפון שהיה במים לרוב לא פועל בצורה מושלמת מיד. יתכן שהיא פשוט זיהתה תמונה אחרת או שמדובר בתרגיל.
עידן
1
סביר: רגשות והתרגשות של מי שמצא את הטלפון ותחושת הספק של איתן נחום פחות סביר: צוות גדול עם ציוד יקר, שיחת לייב, מציאת הטלפון בדיוק בזמן, הופעת תמונה מיידית כמעט בלתי סביר: תגובה מיידית של גורמי ביטחון עם הצעת 100 אלף שקל תיאור דרמטי כמו "כל המדינה מדברת על זה" סיפור מאוד סרטי
זאב

