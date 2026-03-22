ההערכה בישראל: "כרגע לא תהיה הפלת משטר באיראן"

פסימיים מאי התקוממות עממית באיראן? זה עבורכם: גורם ישראלי צוטט היום (ראשון) באתר Ynet אומר כי לא צפויה החלפת משטר באיראן בזמן המלחמה אלא רק מספר חודשים לאחריה.

לדבריו, "בשום שלב לא חשבנו שהמשטר ייפול בזמן המלחמה. ההערכות היו שנפילת המשטר תגיע כמה חודשים אחרי המלחמה. לא חשבו שהעם יוכל לצאת לרחובות כשיש הפצצות".

עוד טען הגורם כי הקריסה באיראן תגיע אחרי חנק כלכלי של המשטר, שלא יוכל לשלם משכורות. הוא הסביר כי אם טראמפ ישתלט על אי הנפט חארג, כפי ההערכות בישראל, הדבר יהיה "גיים צ'יינג'ר" במלחמה - שיביא את החנק הכלכלי.

הגורם הוסיף מספר הערכות נוספות שישנם בישראל על התקדמות המלחמה. לדבריו, לפי הדיווח, ההערכה בישראל היא שמותג'בא חמינאי, המנהיג העליון החדש שכל אות חיים ממנו לא נמסר מאז תחילת המלחמה - עדיין בחיים. יחד עם זאת מי שמנהל את איראן לפי ההערכות הן משמרות המהפכה ולא חמינאי הבן.

לדברי הגורם, בישראל מעריכים חילופי שלטון באיראן, מאשר את אותו שלטון שיסכים להסכם כניעה. הסיבה היא שמשטר חדש יוותר על תכנית הגרעין וימסור את האורניום המועשר שעדיין ישנו באיראן.