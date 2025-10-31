מקורות ביטחוניים מזהירים כי איראן מגבירה בחודשים האחרונים את פעילותה בעיראק, תוך חיזוק המיליציות הפרו-איראניות והקמת תשתיות טרור חדשות - כך מדווח אמיר בוחבוט באתר וואלה.

בצה"ל ובמוסד נערכים לאפשרות של שיגורי טילים וכלי טיס לא מאוישים משטחה של עיראק לעבר ישראל – ואף לאפשרות של תמרון קרקעי שינסה לחדור דרך סוריה וגבול ירדן.

לפי גורמים בפיקוד הצפון, איראן משקיעה משאבים משמעותיים בביסוס אותן מיליציות, כדי שביום פקודה יוכלו לתקוף את ישראל מהאוויר ומהיבשה. רק לאחרונה ביקר בעיראק מפקד כוח קודס, איסמעיל קהאני, ונפגש עם בכירי המיליציות כדי לתאם את היערכותן למערכה אזורית כוללת.

בצה"ל ובמוסד עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. התרחיש המרכזי שנבחן הוא שיגור טילים וכטב"מים ארוכי טווח, במתווה דומה לזה שנרשם במהלך מלחמת "חרבות ברזל", אז שוגרו טילים ומל"טים מעיראק לעבר ישראל. תרחיש נוסף שנמצא על הפרק הוא חדירה קרקעית אפשרית דרך סוריה ומשם לכיוון גבול ירדן.

במקביל, חיל האוויר תקף באחרונה מרכזים לוגיסטיים באיראן שעל גבול עיראק, ששימשו את המיליציות העיראקיות במימון איראני. תרחיש דומה נבחן באימונים של האוגדה המזרחית בבקעת הירדן, בפיקודו של תת-אלוף אורן שמחה.

שנה של מתקפות מעיראק

במהלך השנה הראשונה למלחמה, הפכה עיראק לזירה פעילה בלחימה נגד ישראל. מיליציות "ההתנגדות האיסלאמית בעיראק", ארגון גג של קבוצות פרו-איראניות, ראו עצמן כחזית נוספת בציר האיראני ותיארו את התקיפות כ"סיוע לעזה". אילת, הערבה ורמת הגולן סומנו כיעדים מרכזיים, ובמהלך התקופה נהרגו שני חיילים ישראלים ונפצעו עשרות נוספים.

המתקפות החלו כבר באוקטובר 2023, כשנורו רקטות וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בעיראק ובסוריה, ובהמשך לעבר ישראל. ב־27 בדצמבר אותה שנה התפוצץ כטב"ם ששוגר מעיראק במנחת פיק שברמת הגולן. באפריל 2024 נרשם פגיעת כטב"ם בבסיס חיל הים באילת, ובספטמבר נפצעו שני גברים בפיצוץ נוסף בנמל אילת.

ב־2 באוקטובר 2024 נהרגו סמל דניאל אביב חיים סופר ורב"ט טל דרור ממטען כטב"ם ששוגר מעיראק לעבר צפון הגולן. בהמשך החודש, חיל האוויר יירט סדרת כטב"מים ששוגרו מעיראק לעבר מפרץ אילת ובקעת הירדן.

בסוף דצמבר 2024 אישרה עיראק רשמית כי המיליציות הפועלות משטחה הפסיקו את התקיפות נגד ישראל, בעקבות לחצים מצד ממשלת בגדד ומדינות המערב. חבר ועדת הביטחון וההגנה בפרלמנט העיראקי, יאסר וותות, אמר אז כי "לעיראק הגיעו איומים מישראל ומארצות הברית עקב פעילות המיליציות", ולכן הופסקו השיגורים.

אולם גורמים ביטחוניים בישראל מזהירים כי הרגיעה הזו עלולה להיות זמנית בלבד. לטענתם, המיליציות ממשיכות להתארגן, לגייס אמצעי לחימה מתקדמים ולהוות זרוע פעילה נוספת של איראן בזירה הצפונית-מזרחית – חזית שעלולה להתלקח בכל רגע.