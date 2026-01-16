כיכר השבת
מחסור באמצעי יירוט: זה השיקול שהוביל לבקשת ישראל לדחות תקיפה באיראן

ברקע הדריכות באזור וההתלבטות בוושינגטון, גורמים בישראל מזהירים משחיקה במערך ההגנה האווירית | לפי דיווחים בארה״ב, מצב היירוטים והחשש מתגובה איראנית רחבה השפיעו על ההחלטה שלא לצאת בשלב זה למהלך צבאי (חדשות)

(צילום: Yossi Aloni/Flash90)

בצל ההמתנה להכרעת נשיא דונלד טראמפ אם להורות על תקיפה ב, מתברר כי אחד הגורמים המרכזיים שעמדו ברקע הבקשה הישראלית לדחות מהלך כזה הוא חשש כבד ממחסור באמצעי הגנה ויירוט בישראל.

לפי דיווח ברשת CNN, ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר בשיחה עם טראמפ מסר שלפיו תקיפה אמריקנית, גם אם מוגבלת, עלולה להצית הסלמה אזורית רחבה – בשעה שישראל נדרשת להתמודד עם אתגרי הגנה משמעותיים בעורף.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מערכות ההגנה האווירית של ישראל, שנעשה בהן שימוש נרחב בעימותים האחרונים מול איראן ושלוחותיה, מצויות בשחיקה מתמשכת. החשש המרכזי הוא מפני תרחיש של מתקפת נגד איראנית, ישירה או באמצעות גורמי פרוקסי, שתכלול מטחי טילים ורקטות בהיקף רחב – לאורך זמן.

לפי ההערכות, חידוש מלא של מלאי המיירטים והשלמת היערכות כוללת עדיין מצויים בעיצומם, והיציאה לעימות כעת עלולה להציב את ישראל בפני עומס חריג על מערך ההגנה.

בדיווח האמריקני צוין כי עמדת ישראל זכתה להקשבה מיוחדת, נוכח העובדה שבעבר נתניהו דווקא דחף לפעולה צבאית נגד איראן. הפעם, הדגש שהועבר לוושינגטון נגע פחות ליכולת ההתקפית ויותר למוכנות ההגנתית ולמחיר האפשרי בעורף האזרחי.

במקביל, בארצות הברית נלקחו בחשבון גם הערכות מודיעין שלפיהן איראן נערכה לפגוע בבסיסים אמריקניים במזרח התיכון במקרה של תקיפה, מה שמחדד את הסיכון להסלמה רב-זירתית.

על רקע השיקולים הללו, החליט טראמפ בשלב זה להימנע מהוראה מיידית לתקיפה, אף שבבית הלבן מבהירים כי האופציה הצבאית נותרה על השולחן. בישראל מעריכים כי מדובר בדחייה טקטית ולא בוויתור על המהלך, שנועדה לאפשר היערכות טובה יותר – הן של ארה״ב והן של ישראל – מול תרחיש של עימות רחב עם איראן.

4
חרטוט מלא
חחח
3
ברור שאם זה פורסם, זה לא הסיבה...
אבי
2
והסכנה של נשק גרעיני גם נדחתה? גועל נפש. מוכרים לנו סיפורים. רק בן גביר
דוד
1
בועז לוי כבר התראיין השבוע ואמר שיש מספיק מיירטים, כך שזו לא הסיבה.
ייפ

