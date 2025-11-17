תמונת שוק העבודה: אבטלה בעליה קלה ומירוץ הנהגים מול ההייטק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) פרסמה הבוקר (שני) את נתוני שוק העבודה לחודשים האחרונים, מהם עולה תמונה מעורבת:

האבטלה הרחבה: שיעור האבטלה הרחב ירד קלות, ועמד על 4.2% (המייצגים 193.2 אלף איש), ירידה של 0.1 נקודת אחוז לעומת ספטמבר. אבטלה רחבה כוללת מחפשי עבודה, עובדים בחל"ת כפוי, מתוסכלים ומי שפוטרו ולא מחפשים כרגע.

האבטלה הרשמית: שיעור מחפשי העבודה הבלתי מועסקים (הנתון הרשמי) דווקא עלה קלות ל-3.2% (המייצגים 145.7 אלף איש), עלייה של 0.2 נקודת אחוז מחודש ספטמבר.

זינוק חריג במשרות פנויות

במקביל לנתוני האבטלה, הלמ"ס מדווחת על עלייה משמעותית במספר המשרות הפנויות במשק, המאותתת על מחסור מתגבר בעובדים.

בחודש האזרחי שעבר אוקטובר, נרשמו 149,790 משרות פנויות, עלייה קלה לעומת ספטמבר (147,251), אך זינוק דרמטי לעומת ספטמבר 2023, בו עמד המספר על כ-114 אלף משרות פנויות בלבד.

מירוץ הנהגים והשירותים מול ההייטק

הנתונים חושפים פערים גדולים במגמות הדרישה לפי ענפים:

להלן נתונים להמחשה מהשינויים מהחודשים הקודמים (אוגוסט-אוקטובר לעומת יולי-ספטמבר) ולצידם נתון המשרות הפנויות

נהגי משאיות ואוטובוסים,עלייה של 13%, 5,372

עובדי מטבח וניקיון,עלייה של 5%, 7,288

עובדי מכירות,עלייה של 4%, 12,751

מלצרים ומוזגים, עלייה של 2%, 9,465

"בוני שלד, רצפים וטייחים (בניין)",עלייה של 13%, 3,840

מהנדסים (בכלל),ירידה של 2%, 10,842

מפתחי תוכנה (חלק מהמהנדסים),ירידה קלה, 6,781

בנאים ובוני בתים (בניין),ירידה של 17%, 4,309

לסיכום: הנתון הדרמטי ביותר הוא הזינוק במספר המשרות הפנויות (149,790), במיוחד בהשוואה לשנה קודמת. זה לא מעיד על מחסור בביקוש, אלא על מחסור בהיצע עובדים.

בהתאם לזה, הירידה בביקוש בחלק מענפי ההייטק מצביעה על שינויים בביקושים ובכך שפרויקטים רבים בענף נכנסו למהלכים של צמצום או הקפאת מצב.