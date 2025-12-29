כיכר השבת
המוח היהודי כובש את החלל

60 מיליון ₪ בדרך למאדים|מעבדת החלל הישראלית ממריאה

ישראל בדרך למאדים: הושקה מעבדת חלל לאומית חדשה ב-60 מיליון ש"ח. המיזם יאפשר לחברות ישראליות לשגר פיתוחים לחלל בעלויות נמוכות, בשיתוף פעולה עם 'ספייס אקס' וגופי הביטחון המובילים (בארץ, טכנולוגיה)

בסיס החלל (צילום: ב"מ)

בעוד העולם כולו נושא עיניים אל עבר הכוכבים, מדינת ישראל מבססת את מעמדה כשחקנית מפתח בזירה הבינלאומית. בצעד אסטרטגי חסר תקדים, עליו דווח בהודעת רשות החדשנות וסוכנות החלל הישראלית, הושקה מעבדת מו"פ לאומית חדשה שתהפוך את ה"בלתי אפשרי" לזמין עבור המוח היהודי.

לב החדשנות בלב המדבר המעבדה החדשה, שתוקם במצפה רמון, תופעל על ידי קונסורציום "Access to Space" בהובלת חברת 'קריאיישן-ספייס'.

המיזם, שזכה לתקציב עתק של כ-60 מיליון ש"ח – כאשר 40 מיליון ש"ח מתוכם ניתנו כמענקים ממשלתיים – נועד להסיר את המכשולים הכלכליים והרגולטוריים שעמדו עד היום בפני חברות טכנולוגיה מקומיות.

מדובר במעטפת "מקצה לקצה": החל מהפיתוח ההנדסי על הקרקע, דרך בדיקות מחמירות ועד לרגע השיא – השיגור וההפעלה המלאה בחלל. הבשורה הגדולה? הוזלה של לפחות 35% בעלויות השיגור, מה שיאפשר גם ליזמים צעירים להוכיח את יכולותיהם בסביבת החלל העוינת.

היעד השאפתני: כוכב מאדים התוכנית המבצעית כבר יצאה לדרך, עם יעד של 15 שיגורי ניסוי בשלוש שנים בלבד. אך החזון הגדול באמת מרחיק לכת הרבה מעבר למסלול כדור הארץ: מנהלי המיזם כבר נמצאים במגעים מול חברת 'ספייס אקס' של אילון מאסק, במטרה לשריין מקום על טיסת הבכורה ההיסטורית של חללית ה"סטארשיפ" לכיוון כוכב מאדים בסוף העשור.

בפרויקט שותפים כוחות עוצמתיים מהתעשייה והאקדמיה, בהם: חברת 'אימאג'סט אינטרנשיונל', עמותת 'רקיע', הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון.

שיתוף פעולה זה, הנסמך על ספקים גלובליים, מוכיח שוב כי המוח היהודי וההתמדה הישראלית מסוגלים לפרוץ כל גבול – עד לשמיים ממש.

