הרכבת בשדרות ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

במאמץ אינטנסיבי להקדים את לוחות הזמנים שנקבעו מראש, רכבת ישראל מודיעה על חידוש הדרגתי של תנועת הרכבות מדרום לתל אביב כבר החל ממחר (א', 24.8). בתוך כך ייפתחו לשירות תחנות כפר חב"ד ו־לוד גני אביב, והרכבות מדרום יגיעו עד תחנת ת"א ההגנה.

השרה רגב אמרה במסיבת עיתונאים מיוחדת שקיימה ביום חמישי, בה השתתפו מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל עו"ד משה שמעוני ומנכ"ל הרכבת בפועל אבי אלמליח: "במהלך הימים האחרונים עבדו צוותי הרכבת במרץ, בכלל המוקדים, על מנת לקדם את העבודות במהירות המרבית. מאמץ אדיר של עובדי הרכבת והצוותים בשטח איפשר לנו להחזיר את השירות הרבה לפני המתוכנן", אמרה.

מירי רגב, שרת התחבורה ( צילום: כיכר )

לפי הודעת רכבת ישראל, יתחיל חידוש השירות מחר יום ראשון – א' דר"ח אלול

רכבות מדרום יגיעו עד לתחנת ת"א ההגנה.

רכבות בקו בית שמש–נתניה יסתיימו בתחנת לוד.

תחנות כפר חב"ד ו־לוד גני אביב ייפתחו מחדש לנוסעים.

חזרה מלאה ביום שני – 25.8

יום לאחר מכן (ב', 25.8), תנועת הרכבות ברחבי הארץ תחזור כמעט לשגרה מלאה:

תחנת ת"א השלום תיפתח לשירות, ותנועת הרכבות במרכז הארץ תשוב לסדרה.

קו אשקלון–בנימינה יסתיים באופן זמני בתחנת הרצליה (במקום בנימינה). נוסעים לצפון ימשיכו בהחלפת רכבות בהרצליה.

לא יופעלו רכבות ישירות בקו כרמיאל–באר שבע; הנסיעה תתאפשר באמצעות החלפת רכבות. השירות הישיר צפוי להתחדש ב־1 בספטמבר.

חלק מהרכבות ייעצרו בתחנות ביניים נוספות, ועשויים להתרחש עיכובים קלים בלוחות הזמנים.

מבצע לוגיסטי רחב היקף

במהלך תקופת העבודות נפרסו בתחנות ברחבי הארץ מאות צוותי שירות, והופעל מערך היסעים חינמי עבור הנוסעים. "עשינו כל שביכולתנו כדי להקל על הציבור", הדגישו ברכבת.

מבט קדימה

עד לתאריך 1.9.25 צפויה תנועת הרכבות לשוב במלואה, כולל החזרת כל הקווים הישירים. "השקענו מאמצים אדירים כדי לעמוד בלוחות זמנים צפופים במיוחד. נמשיך לשפר את השירות לנוסעים, גם תוך כדי עבודות תשתית מורכבות", סיכמו במשרד התחבורה.