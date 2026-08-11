 דלג לתוכן הראשי
אין גבול

מסכנים את חיי הלוחמים: שלושה אזרחים חצו את הגבול ונכנסו לשטח סוריה

שלושה אזרחים ישראלים חצו את הגבול למרחב החרמון בשעות הלילה • כוח צה"ל איתר והשיב אותם לישראל | צה"ל: "גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין" (בארץ)

5תגובות
צבא סוריה באימונים בטורקיה (צילום: כוחות הצבא ברפובליקה הערבית הסורית)

במהלך הלילה, בין יום שני לשלישי, חצו שלושה אזרחים ישראלים את הגבול לשטח סוריה במרחב החרמון. כוח שזוהה במהירות לנקודה פעל לאיתור האזרחים והשיב אותם לשטח ישראל.

האזרחים שעוכבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל, כפי שנמסר מדובר צה"ל.

מדובר צה"ל הוציא הודעה חריגה בנושא: "צה״ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

בהודעה נוספה דרישה ברורה: "גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית".

תופעה חוזרת של חציית גבולות

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם אזרחים ישראלים חוצים גבולות באזורים מסוכנים.

במערכת הביטחון הדגישו כי חציית הגבול ל מהווה סיכון ביטחוני משמעותי הן לאזרחים עצמם והן לכוחות הביטחון הפועלים באזור.

צה"לסוריהגבול

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
הגיע הזמן לגבות מחיר מבמבמטורללים הללו שמטרילים בכל פעם את הצבא מחדש,כאילו שאין לו מה לעשות!!
אורח
4
למה החזירו אותם?
ריס
3
מה הקשר בין הכתבה לבין הצילום מעל הכותרת? התשובה - אין קשר. תתביישו !!!
אבי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר