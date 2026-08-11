במהלך הלילה, בין יום שני לשלישי, חצו שלושה אזרחים ישראלים את הגבול לשטח סוריה במרחב החרמון. כוח צה"ל שזוהה במהירות לנקודה פעל לאיתור האזרחים והשיב אותם לשטח ישראל.

האזרחים שעוכבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל, כפי שנמסר מדובר צה"ל.

מדובר צה"ל הוציא הודעה חריגה בנושא: "צה״ל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

בהודעה נוספה דרישה ברורה: "גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים, במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו, המהווה עבירה פלילית".

תופעה חוזרת של חציית גבולות

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם אזרחים ישראלים חוצים גבולות באזורים מסוכנים.

במערכת הביטחון הדגישו כי חציית הגבול לסוריה מהווה סיכון ביטחוני משמעותי הן לאזרחים עצמם והן לכוחות הביטחון הפועלים באזור.