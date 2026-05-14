יום ירושלים קרב, הדרכים סלולות, והאווירה חגיגית מורגשת בכל פינה. דגלים כחול-לבן מונפים ברחבי העיר, מציינים את הרגע שבו ירושלים חזרה לידי העם היהודי אחרי אלפי שנים של גלות וכיסופים.

במשך דורות יהודים חלמו על ירושלים והמקדש. אך העלייה לציון מעולם לא הייתה פשוטה. הדרכים היו רצופות סכנות, ויהודים שעשו את דרכם לארץ נאלצו להתמודד עם תלאות קשות עד סכנת טביעה ממשית בים.

לירושלים אמנם אין ים, אך במשך מאות שנים ריחפה מעל יהודים גזירה אכזרית: אם יימצאו בדרך לירושלים יושלכו לים. כך נולדה "גזרת הים", שהפכה את נתיבי הים התיכון למלכודת מוות עבור יהודים שביקשו להגיע לארץ ישראל.

שורשי הסיפור נעוצים בירושלים של המאה ה־15, תחת שלטון האימפריה הממלוכית. במרכז המתח עמד הר ציון - מקום קדוש ליהדות ולהבדיל לשתי הדתות. היהודים זיהו בו את קבר דוד המלך, ואילו הנוצרים הפרנציסקנים החזיקו במבנה צלבני במקום והאמינו כי שם נערכה "הסעודה האחרונה".