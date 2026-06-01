מהפך מדהים: יהודי או ישראלי? מדד חדש חושף מה חושב רוב הציבור בארץ 

שנה של תמורות עמוקות, מדד התפוצות 2026 חושף מהפך היסטורי בזהות הישראלית המציב את המורשת היהודית במרכז הבמה | הנתונים המפתיעים מאחורי גל הגאווה שסוחף את המדינה ואת התהליך המרתק שגורם לישראלים לחזור אל שורשיהם העמוקים ביותר (חדשות בארץ)

יום הזיכרון (צילום: פלאש 90)

נתוני "מדד התפוצות 2026" שהוגשו השבוע לנשיא המדינה יצחק הרצוג, חושפים מגמה דרמטית של התחזקות הזהות היהודית בקרב הציבור בארץ. לפי הממצאים, 57% מהישראלים מגדירים את עצמם כיהודים לפני שהם ישראלים – זינוק אדיר לעומת 34% בלבד שנמדדו בשנה שעברה.

87% מהישראלים מצהירים כי הם גאים בזהותם היהודית. 85% מהציבור רואים ביהדות שייכות לעם עם היסטוריה משותפת. המגמה הזו חזקה במיוחד בקרב הציבור החילוני (82%), שמוצא ביהדות עוגן של זהות וערכים.

המומחים מגדירים את המצב כ"התכנסות זהותית" – הישראלים חוזרים הביתה אל השורשים ומרגישים קרובים מתמיד לאחיהם בתפוצות.

עולה חדש מנשק את הארץ, (צילום: ארכיון (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90))

הנשיא הרצוג הדגיש במעמד הגשת הדו"ח כי הקשר עם יהדות התפוצות הוא "ערך מן המעלה הראשונה" וחלק בלתי נפרד מאיתנו. כדי לחזק את המגמה הזו, הממשלה כבר אישרה תוכניות ענק בהשקעה של למעלה מ-100 מיליון שקלים לחיזוק החינוך היהודי והקשר עם הקהילות בעולם.

שר התפוצות, עמיחי שיקלי, סיכם: "ההשקעה החשובה ביותר היא בחינוך יהודי – הבסיס לזהות ולעתידו של העם היהודי".

נשיא המדינהציונותישראליםיהודים בעולםמדינת היהודים

2
עם ישראל תיקון טעות
איפה ראית בתורה שיש עם יהודי?
מגלית אסתר פרק ג חושבני אבל צודק בעיקרון
אלמוני
1
רק אומר שיש טעות בעצם השאלה שהרי ישראלי שבמקורו הכוונה ליהודי (ואגב המילה ישראלי או ישראל קודמת מבחינה ההיסטורית למילה יהודי שנלקח משבט יהודה וכו' ) כך שאתה שואל האם הוא יהודי או שהוא יהודי? וכן יש להוסיף את דברי הרב דקרומן זצ"ל שטען הרב: שלמות ארץ-ישראל, בה יש לנו עסק עם גוים, היא קודמת לענין הגרו
אלמוני
חתכוה לי לא ברור למה
אלמוני

