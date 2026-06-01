נתוני "מדד התפוצות 2026" שהוגשו השבוע לנשיא המדינה יצחק הרצוג, חושפים מגמה דרמטית של התחזקות הזהות היהודית בקרב הציבור בארץ. לפי הממצאים, 57% מהישראלים מגדירים את עצמם כיהודים לפני שהם ישראלים – זינוק אדיר לעומת 34% בלבד שנמדדו בשנה שעברה.

87% מהישראלים מצהירים כי הם גאים בזהותם היהודית. 85% מהציבור רואים ביהדות שייכות לעם עם היסטוריה משותפת. המגמה הזו חזקה במיוחד בקרב הציבור החילוני (82%), שמוצא ביהדות עוגן של זהות וערכים. המומחים מגדירים את המצב כ"התכנסות זהותית" – הישראלים חוזרים הביתה אל השורשים ומרגישים קרובים מתמיד לאחיהם בתפוצות.

הנשיא הרצוג הדגיש במעמד הגשת הדו"ח כי הקשר עם יהדות התפוצות הוא "ערך מן המעלה הראשונה" וחלק בלתי נפרד מאיתנו. כדי לחזק את המגמה הזו, הממשלה כבר אישרה תוכניות ענק בהשקעה של למעלה מ-100 מיליון שקלים לחיזוק החינוך היהודי והקשר עם הקהילות בעולם.

שר התפוצות, עמיחי שיקלי, סיכם: "ההשקעה החשובה ביותר היא בחינוך יהודי – הבסיס לזהות ולעתידו של העם היהודי".