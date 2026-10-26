הערבים מריחים ניצחון? הסטיקר המלחיץ של הרשימה המשותפת

תושבים יהודים בלוד הופתעו לגלות הבוקר מדבקות שהוצמדו למכוניות בעיר, ועליהן מסר בעברית ובערבית לצד סמלה של הרשימה המשותפת. התיעוד עורר תגובות זועמות ברשת, והחזיר את הדיון אל המתיחות המתמשכת בעיר המעורבת.

בתמונה שהופצה ברשת נראית מדבקה עגולה בצבעי כחול ולבן, שעליה נכתב בעברית "על אפכם ועל חמתכם", לצד הכיתוב בערבית וסמלה של הרשימה המשותפת. המדבקה הוצמדה לרכבו של תושב העיר, שתיאר את המראה שנתקל בו בבוקר וכתב בציניות: "איזו שמחה זו, הדו קיום הזה בלוד".

תושב נוסף כתב כי ברחוב שלו הודבקו מדבקות על מכוניות, על רקע אירועים חוזרים של נזק לרכבים, ובהם פנסים שבורים ומכוניות שרופות. לדבריו, המסר שהופיע הפעם על המדבקות מעורר כעס, במיוחד על רקע המציאות המורכבת שבה חיים התושבים בעיר.

האירוע מחזיר את הזיכרון לאירועי שומר החומות במאי 2021, שבמהלכם פרצו בלוד מהומות קשות ועימותים אלימים בין יהודים לערבים. כלי רכב הוצתו, בתי כנסת הועלו באש ונגרם נזק כבד לרכוש. בעקבות ההתפרעויות הוכרז בעיר מצב חירום, וכוחות ביטחון רבים הוזרמו אליה בניסיון להשיב את הסדר לרחובות.

עבור תושבים יהודים רבים, אירועי אותם ימים נותרו זיכרון כואב של פחד וחוסר ביטחון. כעת, הופעת המדבקות עם המסר הפוליטי על כלי רכב בעיר.

כיצד נראה הדו קיום בפועל, כאשר מסרים מתריסים מופיעים במרחב הציבורי תהה אחד התושבים.