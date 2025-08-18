פרשת יוסף חדאד: בית המשפט סירב לדרישת הפרקליטות | כל הפרטים 

יוסף חדאד ( צילום: באדיבות )

פרשת המעצר והחקירה של יוסף חדאד בגין ירי בשטח עירוני ממשיכה להדהד: הפרקליטות ביקשה היום הטלת תנאים מגבילים כולל צו עיכוב יציאה מהארץ, בית המשפט סירב בתוקף

עורכי הדין אפרים וחובב דמרי, פרקליטיו של פעיל ההסברה יוסף חדאד התייחסו להחלטה: "בית המשפט זרק היום את הפרקליטות כאשר דחה את בקשתה להטלת תנאים מגבילים הכוללים צו עיכוב יציאה מהארץ והפקדת ערבות כספית על פעיל ההסברה יוסף חדאד. המשימה הבאה הזיכוי המוחלט והסוף לעלילה ולרדיפה נגדו" מדובר בהמשך הסאגה שהתרחשה לפני כשבועיים כאשר יוסף חדאד התעמת בכביש עם ערבי תושב יפו ובסופו של האירוע הוא ירה לכאורה באוויר בנשקו האישי לצורך אזהרה

חדאד ועורך דינו ( צילום: באדיבות )

כזכור, יוסף חדאד, פעיל ההסברה שעוכב לחקירה לפני כשבועיים על ידי המשטרה לאחר שכדור נפלט מנשקו האישי, טען כי הכדור נפלט לאחר שדרך את נשקו בעקבות כך שהרגיש מאוים ב"תקיפה לאומית".

חדאד תיאר כי הדבר התרחש ברחוב צר עם תנועה דו סטרית. במקום היה רוכב קטנוע שניסה לעקוף אותו והתפתח ביניהם ויכוח. "כשהוא הבין מי אני", סיפר חדאד, "הוא חסם לי את הדרך עם קטנוע, ירק עליי, קילל אותי, קרא לי 'בוגד' ואיים לרצוח אותי".