עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים בשעות אלו לכיבוי שריפת קוצים שפרצה במושב כסלון הסמוך לבית שמש. שירותי כבאות והצלה הכריזו על נוהל "מכת אש" בשל עוצמת האש וקצב התפשטותה המהיר.

על פי הדיווחים, מדובר בשריפת קוצים נרחבת שמתפשטת במהירות באזור המושב. "בשל עוצמת האש וקצב התפשטותה, נשקפת סכנה לקו הבתים במושב", נמסר מכבאות והצלה. "צוותי הכיבוי פועלים בנחישות לבלימת התפשטות האש, להגנה על הבתים ולמניעת פגיעה בנפש וברכוש".

כוחות נוספים ממשיכים להגיע לזירה, והאירוע נמצא בטיפול אינטנסיבי של צוותי החירום. מטוסי כיבוי פועלים מהאוויר במקביל לפעילות הצוותים הקרקעיים, במטרה לבלום את התפשטות הלהבות לעבר אזורי המגורים.

יצוין כי מושב כסלון שוכן בהרי יהודה, באזור המאופיין בשטחי קוצים ויער. באזור זה התרחשו בעבר שריפות משמעותיות, כאשר בשנה שעברה פונתה הישיבה החרדית שבמושב עקב שריפה גדולה שפרצה בהרי ירושלים.

כוחות החירום קוראים לציבור להימנע מהגעה לאזור ולאפשר לצוותי הכיבוי לפעול ביעילות. בעקבות התפשטות האש, הודיעה כב"ה על פינוי הקו הראשון במושב.

מהמשטרה נמסר:

"לפני זמן קצר פרצה שריפה ביישוב כיסלון שבגזרת מטה יהודה. כוחות מג״ב ירושלים, יחד עם גופי הצלה נוספים, פועלים בשעה זו לפינוי התושבים המתגוררים בסמוך למוקד האש ולהבטחת ביטחון האוכלוסייה באזור.

כוחות הכיבוי פועלים בזירה לכיבוי מוקדי האש ולמניעת התפשטות השריפה.

בעקבות השריפה, ציר 395 לכיוון כיסלון נסגר לתנועה מצומת אשתאול ועד הסטף."