בישראל מאשרים כי עזאם אל-חיה, בנו של בכיר ארגון הטרור חמאס ח'ליל אל-חיה שהיה מחבל נוחבה, נהרג בתקיפת צה"ל בשכונת א-דרג' במזרח עיר עזה. כך דווח הערב (רביעי) בתקשורת הערבית.

על פי הדיווחים, התקיפה התבצעה במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל באזור. פרטים נוספים על נסיבות החיסול טרם פורסמו, אך מקורות פלסטיניים אישרו את מותו של עזאם במהלך הפעילות הצבאית.

ח'ליל אל-חיה, אביו, משמש כראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה ונחשב לאחד הדמויות המרכזיות בהנהגת ארגון הטרור. אל-חיה נמצא בשלב הסופי של ההתמודדות על הנהגת חמאס, מול ח'אלד משעל, לקראת הבחירות הפנימיות שאמורות להתקיים בקרוב.

לפי דיווחים קודמים, אל-חיה נחשב למועמד המוביל בהליך הבחירות, עם תמיכה רחבה המשתרעת מעבר לרצועת עזה וכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס ביהודה ושומרון. ההערכה היא שהוא ימשיך בגישה המבוססת על עימות מזוין עם ישראל עד לסיום המלחמה ונסיגת צה"ל מהרצועה.

זו לא הפעם הראשונה שמשפחתו של אל-חיה נפגעת במהלך המלחמה. כזכור, בנו האחר של בכיר חמאס אל חיה נהרג בתקיפה ישראלית בקטאר במהלך המלחמה.