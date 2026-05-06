כיכר השבת
תקיפה מוצלחת

בישראל מאשרים: חוסל בנו של מי שעשוי להנהיג את חמאס | "היה מחבל נוחבה"

בנו של חליל אל-חיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס בעזה והמועמד להנהגת הארגון, חוסל בתקיפת צה"ל | הפרטים על החיסול (בארץ)

הבן המחוסל

בישראל מאשרים כי עזאם אל-חיה, בנו של בכיר ח'ליל אל-חיה שהיה מחבל נוחבה, נהרג בתקיפת צה"ל בשכונת א-דרג' במזרח עיר . כך דווח הערב (רביעי) בתקשורת הערבית.

על פי הדיווחים, התקיפה התבצעה במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל באזור. פרטים נוספים על נסיבות החיסול טרם פורסמו, אך מקורות פלסטיניים אישרו את מותו של עזאם במהלך הפעילות הצבאית.

ח'ליל אל-חיה, אביו, משמש כראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה ונחשב לאחד הדמויות המרכזיות בהנהגת ארגון הטרור. אל-חיה נמצא בשלב הסופי של ההתמודדות על הנהגת חמאס, מול ח'אלד משעל, לקראת הבחירות הפנימיות שאמורות להתקיים בקרוב.

לפי דיווחים קודמים, אל-חיה נחשב למועמד המוביל בהליך הבחירות, עם תמיכה רחבה המשתרעת מעבר לרצועת עזה וכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס ביהודה ושומרון. ההערכה היא שהוא ימשיך בגישה המבוססת על עימות מזוין עם ישראל עד לסיום המלחמה ונסיגת צה"ל מהרצועה.

זו לא הפעם הראשונה שמשפחתו של אל-חיה נפגעת במהלך המלחמה. כזכור, בנו האחר של בכיר חמאס אל חיה נהרג בתקיפה ישראלית בקטאר במהלך המלחמה.

חמאסעזהפלסטיןמחבלי נוחבהחליל אל-חיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר