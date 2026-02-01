על רקע החרפת המתיחות האזורית והחשש מהידרדרות ביטחונית רחבה, שורת חברות תעופה מערביות הודיעו לפני יותר משבוע על השעיה מיידית של טיסות לישראל ולחלק מיעדי המפרץ.

מי שהודיעה על חזרה החל ממחר, היא חברת התעופה ההולנית KLM, שמסרה לפני זמן קצר (ראשון) כי החל ממחר תחדש את הטיסות שלה לישראל, איחוד האמירויות וסעודיה.

"בהתבסס על המצב הביטחוני הנוכחי", כתבה החברה: "הוחלט בחברה לחדש את הטיסות לתל אביב החל ממחר עם לוח זמנים מותאם".

כזכור וכפי שדווח, חברת התעופה ההולנדית KLM ביטלה ביום שישי לפני יותר משבוע, את טיסותיה לישראל וליעדים נוספים במזרח התיכון, בהם בירת סעודיה ריאד ודובאי. בהודעתה מסרה החברה כי הסיבה היא המצב במזרח התיכון, ונכון לעכשיו - לפי הודעת החברה - הטיסות אמורות להתחדש ביום ראשון, אך כאמור החברה האריכה את הביטולים עד למחר.

לפי הודעת החברה, הסיבה לביטול היא שיקולי זהירות בלבד. KLM מסרה כי היא נמנעת כעת מהפעלת טיסות מעל המרחב האווירי של איראן, עיראק וישראל, וכן מעל אזורים נוספים במפרץ הפרסי, ולכן אינה מסוגלת להפעיל את הקווים האמורים.

בחברה הדגישו כי כל הנוסעים שהושפעו מהשינויים כבר קיבלו הודעה אישית. נוסעים אשר אינם מעוניינים להמתין לשיבוץ מחודש לטיסה, יכולים לבחור בין קבלת שובר זיכוי לבין החזר כספי מלא.