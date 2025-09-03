הפרקליטות תבקש להטיל קלון על חבר הכנסת כסיף, עורך דינו יתנגד

אחרי שכתב אישום הוגש בעניינו, על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, לחבר הכנסת עופר כסיף יש עסקת טיעון מול פרקליטות מחוז ירושלים. כך נחשף הערב (רביעי) בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של אבישי גרינצייג, במסגרת הסדר הטיעון תבקש הפרקליטות עד 7 חודשי עבודות שירות כעונש, וכסיף יודה בתקיפה בנסיבות מחמירות.

בנוסף, לפי הדיווח, הפרקליטות תבקש להטיל קלון על כסף. לכך עורך דינו יתנגד וההחלטה תובא לבית המשפט, שיכריע. עד אז תשאר פתוחה.

עוד דווח כי במסגרת הסדר הטיעון יתוקנו מספר ניסוחים מינוריים בכתב האישום, ואילו כתב האישום עצמו ישאר באופן כללי כפי שהיה.

הפרקליטות הגיבה לערוץ I24NEWS כי מדובר בפרסום שקרי. הכתב אבישי גרינצייג הביע תסכול מכך שנדרש זמן כה רב לגבש הסדר מאז התקרית - לפני יותר מ-3 שנים - כאשר החומר כולו מתועד ולא מסובך.

כזכור, התקרית ארעה בחודש מאי שנת 2022. חבר הכנסת כסיף תועד אז כשהוא מכה שוטר בדרכו להפגנה של פלסטינים בעיר חברון. כסיף התעמת עם שוטר שסירב לאפשר לו להתקדם עם רכבו בשטח צבאי סגור. במהלך העימות, טען השוטר כי כסיף היכה אותו. האירוע, שתועד - הפך לויראלי ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת.

השוטר שהותקף בתקרית, טען כי הוא סובל מכאבים וחרדות. הוא הגיש תביעה כנגד הח"כ התוקף, כאשר במקביל נפתח הליך פלילי במהלכו הוגשה בקשה להסרת חסינותו של כסיף.

עו"ד דניאל חקלאי שמייצג את חבר הכנסת כסיף, הגיב להחלטה על הגשת כתב האישום בעניינו: "אנו סבורים שההחלטה שגויה אך יש לכבד כל החלטה של היועצת המשפטית לממשלה. נלמד את הדברים לעומק ונתמודד עימם כמובן בבית משפט השלום בירושלים".

בתגובתו, בחר פרקליטו של הח"כ הנאשם, לתקוף את המשטרה ואת השר בן גביר: "במקביל, ננצל הזדמנות זו כדי לקרוא ליועצת המשפטית לממשלה לבלום את גל האלימות של גורמים במשטרת ישראל בהשראת השר הפשיסט לביטחון פנים לצורך דיכוי מחאות חשובות ולגיטימיות נגד ממשלת ישראל - מחאות שמצויות בתשתית המשטר הדמוקרטי וזכויות האדם במדינת ישראל".