סכנה בצלחת: המנגל התמים עלול להוביל אתכם לחדר המיון

שיפודי פרגית במרינדת סילאן וחרדל - רכים, עסיסיים, וחגיגה של טעמים ( צילום: באדיבות המצלם )

חודש אייר הוא אחד החודשים התוססים והמעושנים ביותר בלוח השנה העברי. רבבות משפחות מכל החוגים יוצאות אל הפארקים והשטחים הפתוחים, במיוחד בל"ג בעומר, כשהמנגלים בוערים והעשן הסמיך מתמזג עם האוויר האביבי.

אך מה שנראה כבילוי משפחתי תמים, עלול להפוך במהירות למצב חירום רפואי. ריח המנגלים והעשן הסמיך אינם רק מטרד חולף - מדובר בתערובת מורכבת של חלקיקים זעירים וגזים רעילים החודרים לעומק הריאות ועלולים לגרום לקוצר נשימה חריף ולפנייה דחופה למוקדי החירום. השילוב המסוכן: עשן, אובך ואלרגנים פרופ' יוסי רוסמן, מומחה במרכז א.ר.ם, מציין כי בדומה למדורות ל"ג בעומר, גם בימים אלו נמדדת עלייה חדה בזיהום האוויר המקומי. העשן שנפלט משריפת הפחמים אינו רק עניין של ריח לא נעים - מדובר בחלקיקים מיקרוסקופיים שחודרים עמוק למערכת הנשימה. השילוב בין האובך האביבי המאפיין את חודש אייר, פריחת העצים שמשחררת אלרגנים לאוויר, ועשן הבשר והפחמים, יוצר מה שהמומחים מכנים 'מלכודת נשימה'. תערובת זו עלולה להכניע גם אנשים בריאים בדרך כלל, ובמיוחד את הקבוצות הרגישות. מי נמצא בסיכון המיידי? הקבוצה הרגישה ביותר היא כמובן חולי האסתמה וילדים קטנים שריאותיהם עדיין מתפתחות. חשיפה קצרה בלבד לעשן סמיך עלולה לעורר דלקת כרונית בסמפונות ולהוביל להתקף מחנק שמצריך התערבות רפואית מיידית. במקרה שתועד לאחרונה באלעד, פעוט בן שנה וחצי שתה במהלך השבת מדליק פחמים ונזקק לטיפול רפואי דחוף. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. משה סעדון, ראש סניף 'איחוד הצלה' באלעד, הדגיש: "מקרה זה מחייב אותנו שוב לקרוא להורים ולמבוגרים להשגיח ולאכסן חומרים המסוכנים לילדים במקומות שאין ידם משגת".

מנגל ( צילום: shutterstock )

המדריך המעשי: כך תגנו על המשפחה

המומחים ממליצים על מספר צעדים מעשיים שיכולים למנוע את הסיכון הבריאותי:

שמרו על מרחק מהאש - ודאו שהילדים נמצאים במרחק בטוח מהמנגל ומהעשן הסמיך

בחרו אזורים מאווררים - העדיפו מקומות פתוחים עם זרימת אוויר טובה, הרחק מאזורים סגורים או צפופים

אל תוותרו על הטיפול התרופתי - חולי אסתמה חייבים להמשיך בטיפול המונע גם בימי החג

הכינו ערכת חירום - ודאו שיש ברשותכם משאף או תרופות חירום במקרה הצורך

היו ערניים לסימני אזהרה - קוצר נשימה, שיעול מתמשך או צפצופים בחזה מחייבים פנייה מיידית לעזרה רפואית

סיום ימי בין הזמנים חודש ניסן ( צילום: שוקי לרר )

מעבר לעשן: סכנות נוספות בפארק

מעבר לסכנת העשן, יש להיזהר גם מחומרים מסוכנים אחרים. מדליקי פחמים, נוזלי הדלקה וחומרי ניקוי חייבים להיות מאוחסנים במקומות גבוהים ומוגנים, הרחק מהישג ידם של ילדים. כפי שהמקרה באלעד מוכיח, רגע אחד של חוסר תשומת לב עלול להסתיים באסון.

בנוסף, יש לשים לב לאיכות האוויר הכללית באזור. בימים בהם רמת הזיהום גבוהה במיוחד, כדאי לשקול לדחות את הטיול או לבחור באזורים מרוחקים יותר מהעיר.

המסר המרכזי הוא ברור: הבילוי המשפחתי בל"ג בעומר יכול להישאר חוויה נעימה ובטוחה, בתנאי שנקפיד על כללי הזהירות הבסיסיים. מרחק מהעשן, אזורים מאווררים והמשך הטיפול התרופתי - אלו הם המפתחות למניעת מצבי חירום רפואיים ולשמירה על בריאות המשפחה.

כפי שמדגישים אנשי ההצלה: זהירות מונעת אסון. אל תתנו לעשן להרוס את השמחה.