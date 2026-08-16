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כשבת זוגו ברכב

עורך דין מהצפון נעצר לאחר שנצפה שובר שמשות רכב באמצעות פטיש | צפו

עורך דין בשנות ה-40 נעצר בחשד לשבירת שמשות רכב באמצעות פטיש • בת זוגו הייתה ברכב במהלך האירוע ונמלטה | המשטרה תבקש להאריך את מעצרו (בארץ)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דוברות המשטרה

אירוע אלימות חריג התרחש בשבוע שעבר במרכז מסחרי בישוב ראש פינה, כאשר עורך דין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לשבירת שמשות רכב באמצעות פטיש - בעת שבת זוגו שהתה ברכב במהלך האירוע.

על פי הנמסר מדוברות , הדיווח על האירוע התקבל במוקד 100 ביום שני האחרון, 12 באוגוסט, בשעות הצהריים. עדי ראייה דיווחו על אדם ששובר שמשות רכב בעזרת פטיש במרכז מסחרי בישוב, וכי אישה נמלטה מהמכונית במהלך האירוע.

שוטרי המחוז הצפוני הוקפצו למקום במהירות ועצרו את החשוד במעשה - עורך דין תושב הצפון. מחקירה ראשונית עלה כי החשוד שבר את שמשות הרכב בעת שבת זוגו הייתה בתוכו, על רקע ויכוח שהתגלע בין השניים מספר דקות קודם לכן.

מעצרו של עורך הדין הוארך והיום צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו פעם נוספת בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת, לאור חומרת האירוע ונסיבותיו.

ממשטרת ישראל נמסר כי "המשטרה תמשיך ותפעל באופן נחוש והבלתי מתפשר כנגד כל מי שיהווה איום לביטחונו ושלומו של כל אדם, ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".
משטרהאלימותעורך דין

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